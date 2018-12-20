【詭屋驚凶實錄3】溫子仁堅持用真人真事　兇手借撞鬼成功脫罪？

由溫子仁執導的《詭屋驚凶實錄》（The Conjuring）在2013年上映時，在口碑票房雙收的帶動下，3年後再推出續集《詭屋驚凶實錄2》（The Conjuring 2），並成功建立了「詭屋驚凶實錄宇宙」（The Conjuring Universe）。近日忙於宣傳新作《水行俠》（Aquaman）的溫子仁，罕有地向外界披露有關《詭屋驚凶實錄3》的細節。而第三集也如同影迷所期望，將續以華倫夫婦的真實案例說故事。但唯一令影迷失望，相信是他不再執導，再次轉為電影監製；而《詭屋驚凶實錄3》將由《The Curse of La Llorona）導演Michael Chaves執導，是兩人繼《The Curse of La Llorona）後二度合作。

《詭屋驚凶實錄》系列電影均取材自華倫夫婦的真實案例，並由Patrick Wilson及Vera Farmiga分演Ed Warren及Lorraine Warren。（劇照）

《詭屋驚凶實錄》系列堅持要用真事

《詭屋驚凶實錄》系列電影取材自美國著名靈異現象調查者Edward Warren及Lorraine Warren的真實案件，當中包括「安娜貝爾事件」的詭娃安娜貝爾、協助佩倫家（Perron family）處理羅德島鬼屋事件的《詭屋驚凶實錄》，及改編自「恩菲爾德騷靈事件」的《詭屋驚凶實錄2》。然而，《詭屋驚凶實錄3》將與前兩齣作品不同，雖然仍是華倫夫婦的真實案例，但劇情主要講述一名男子殺人後，在審訊時聲稱行兇時被邪靈附身，這是美國歷史上，首個被告以「鬼上身」作抗辯理由的案例。

《詭娃安娜貝爾》取材自「安娜貝爾事件」。（網上圖片）

Edward Warren及Lorraine Warren影響著溫子仁的「詭屋驚凶實錄宇宙」。（網上圖片）

溫子仁在接受外國傳媒「Bloody Disgusting」時指出，所有的《詭屋驚凶實錄》系列電影都會根據發生過的案例；至於其他外傳電影，他表示將走不同路線：「《詭屋驚凶實錄》是整個『詭屋驚凶實錄宇宙』的『母艦』，所以這解釋為何會選用來自華倫夫婦的真實案例。」他續指出，這母艦需要保持真實，故靈感來源需要是真人真事，而從外傳電影，我們可以得到更有趣、更奇怪及一些充滿奇妙又瘋狂的事。

《詭屋驚凶實錄2》衍生了不少外傳作品，包括今年上映的《詭修女》。（劇照）

美國史上首宗用「鬼上身」抗辯

根據溫子仁提供的故事細節，《詭屋驚凶實錄3》將基於Arne Cheyenne Johnson的審訊。該案件發生在1981年，當時Arne Cheyenne Johnson因殺死了其房東Alan Bono，而被落案控訴一級誤殺罪；然而在審訊過程中，Arne Cheyenne Johnson指他是被邪魔附身才會殺人，而這件轟動一時的案件，當時被稱為「Devil Made Me Do It」案。據當時的證供指，當時11歲的David Glatze被邪靈附身，在父母苦無對策下，找來靈異現象調查者華倫夫婦協助。

據Glatze家的證供指，華倫夫婦連同神父，成功把他們的小孩「治癒」，驅魔過程持續了數天。然而，雖然小孩驅魔成功，但有協助驅魔的神父卻指出，邪魔逃離小孩身軀後，潛入了Arne Cheyenne Johnson。就在驅魔儀式發生數月後，Arne Cheyenne Johnson殺死了Alan Bono。而案發後，當時Lorraine Warren告訴警方，Johnson犯案時是被附身。最詭異的是，Johnson的辯護律師在法庭上真的以他被附身為抗辯理由。可是，主審法官及陪審團當然不接納，最終Johnson被判有罪，並被判監禁10-20年，但他服刑5年後，便獲得釋放。而當時為何邪靈會袞選上了Arne Cheyenne Johnson呢？據了解，Arne Cheyenne Johnson是Deborah Glatze的未婚夫，而Deborah就會David的姐姐，她當時要求Arne Cheyenne Johnson到來，從而確保驅魔儀式安全進行。沒料到，邪靈逃到了Arne Cheyenne Johnson身上。