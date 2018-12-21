【武林怪獸】古天樂周冬雨力阻「招財」發嬲　一嬲身形變大一百倍

劉偉強導演、爾冬陞監製的《武林怪獸》，以武林借古諷今。劉偉強表示今次創造了一隻怪獸出來，也屬於新嘗試。以往如《風雲》、《中華英雄》雖也有不少特技製作，但今次要以一隻怪獸的特技作為重點，也令他嘔心瀝血的。他跟特技公司多次表達毛髮的感覺，但仍未如理想，最終他想到自己家中愛犬ECHO，便以此作為戲中怪獸「招財」的藍本，要特技人員跟著狗狗的毛髮及動態去做，為求達至超像真效果。

古仔跟怪獸「招財」有深厚感情，最後被培訓成殺人武器，令他心痛不已。（劇照）

結果設計出來的怪獸外形相當可愛，不過可愛背後也有可怕一面，就是每當牠被激嬲下，瞬間會變成超兇猛的恐怖大怪獸，身形更會變大一百倍，原理就如《變形俠醫》。導演劉偉強表示：「招財本身好可愛，點解會有人逼牠成魔鬼呢？其實就像鏡子般反映你如何待牠，牠就會以牙還牙？這是我最想表達的訊息。」

戲中古天樂為招財不被利用，奮力保護牠，可惜令自己身陷險境。（劇照）

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古天樂都好喜歡導演這個借怪獸去表達人心的可畏的想法，他更喜歡戲中跟招財的拍攝過程。「拍攝現場，幫手穿藍衣扮招財的工作人員其實是我認識了很多年的一個武術指導，所以同佢演對手戲我覺得很開心，在拍攝現場我經常整蠱他。」周冬雨：「怪獸（招財）表面好像很嚇人，其實牠有一顆相當溫柔的心。我經常想如果我有一隻很大很大的怪獸，也想把牠當成寵物，我覺得這樣很酷呢！」