【水行俠】30年前種情根　Jason Momoa自幼立志娶女神：我係痴漢

近日上映的DC超級英雄電影《水行俠》（Aquaman）男主角Jason Momoa，是個身高6呎4吋、滿身肌肉的超級壯漢，但他面對愛情時卻變回一個怕怕醜醜的小男生，對住女神都會手震。 原來Jason Momoa只得8歲時，便對在電視上出現的Lisa Bonet一見鍾情，更立志要得到對方，結果18年後得償所願抱得美人歸，成件事仲浪漫過愛情電影。

呢個年紀嘅Jason Momoa已決心要娶Lisa Bonet做老婆，會唔會太浪漫。（網上圖片）

Jason Momoa與太太Lisa Bonet年紀相差12載，當男方還是個小學生時，便將已入行拍戲的太太視為結婚對象，「唔止係一見鍾情，當我還是8歲時，我見到她（太太）上電視，我就話：『媽！我要呢個！我要成世都跟住佢，我會追到佢』，十足痴漢咁。我時時刻刻都想見佢，佢就係女皇。」

Lisa Bonet擁有美國黑人與猶太血統，年輕時是位型格美人，而她跟Jason Momoa走在一起前，年僅20歲時便下嫁搖滾歌手Lenny Kravitz，並於1988年誕下女兒Zoë Kravitz，現在也是一位知名演員。

兩公婆出席活動奉旨放閃。（Getty Images）

更多Jason Momoa靚仔舊照

Jason Momoa邂逅女神的經過就像電影情節般，他憶述當年在朋友介紹下，在一家爵士酒吧與Lisa Bonet初次見面，「係天時地利人和，當時我同朋友一齊，擰轉頭見佢行過嚟話：『我係Lisa』，我擰返轉頭對住朋友，『呀呀呀呀呀！』，我心入面放緊煙花。」有幾高興先會好似放煙花咁？就係Jason Momoa終於見到日思夜想嘅女神時，而他亦非當年只有8歲的小學雞，26歲的他是個高大威猛的演員兼模特兒，當然要出盡招數追女仔。

因住閃到眼都盲埋

+ 8 + 7 + 6

一家幾口好幸福。（Getty Images）

Jason Momoa憶述，當日冇揸車為由，不斷「遊說」Lisa Bonet送他回酒店，但最終去了紐約一家餐廳撐枱腳，接下來發生的事就是二人的愛情史，他倆於2005年開始拍拖，育有一子一女，去年10月更正式結成夫妻，加上繼女一家五口樂也融融。有媒體曾問Jason為何相隔多年才決定簽紙，他說只是時間問題：「我打算跟她過一輩子，只是什麼時候跟她昇華到另一個層次，我會永遠陪在她身邊。」