【恭喜八婆】彭浩翔笑眾星內裡Open　Dada：目標係超越「爆炸糖」

今年度賀歲片除了有周星馳《新喜劇之王》、《如珠如寶》、《你咪理，我愛你！》、《廉政風雲》等等，而由彭浩翔執導的賀歲片《恭喜八婆》，由梁詠琪、梁洛施、徐天佑、謝賢、陳靜Dada、林雪、陳奐仁及陳逸寧等主演，今日再釋出從未曝光製作花絮，彭導更稱：「《恭喜八婆》是一套老幼咸宜的電影，絕非一部胡鬧賀歲片，其實是透過八位密友的矛盾而引發出一個又一個的驚喜和快樂，笑中有淚，淚中有情。寄語各位朋友在新一年無論遇上任何低谷，都要笑着去生活和面對一切。」

提及今次演出陣容龐大，彭導指：「我這班好朋友其實每位都外表斯文內裡Open，今次終於有機會帶佢哋最放最Open的一面給大家看！」

Gigi在花絮中笑言：「我對導演又愛又恨，每次跟他拍街景，都有途人以為金城武同梁詠琪又合作拍戲，不知好嬲還是好笑。今次這個女警角色機智冷靜又有點躁底，可能導演專登激下我順便幫我入戲！」

Dada指今次彭導特別設計了『大波蓮』這個角色給她，目標就是要超越「爆炸糖」！

而另一要角陳靜的造型及角色性格豪爽衝動又火爆，不少場口均大方展示她的最強「胸器」， Dada亦表示：「導演今次特別設計了『大波蓮』呢個角色給我，目標是超越『爆炸糖』，令大家更難忘和氹大家開心。許多場面和對白聽落都好浮誇，其實都是導演和他身邊友人的真實經歷，相信大家都會在《恭喜八婆》中找到自己的特質和生活細節！」另外《恭喜八婆》將於1月31日搶閘賀歲獻映。