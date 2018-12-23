【孤男寡女】劉德華洗廁所全因鄭秀文　愛是被同化的一種

上星期的星期日影院才播畢「鐵三角」杜琪峯、劉德華和鄭秀文三人的第三部作品《龍鳳鬥》，23日再度播出三人首度合作的電影《孤男寡女》，該片其實由同名廣播劇改編而成，更是當年2000年香港最賣座的華語片！

劉德華一次又一次幫助Sammi，令到兩人日漸生情。（網上圖片）

戲中Sammi飾演一個傻大姐，對自己的出軌前男友毫無辦法，後得劉德華的鼎力相助，又介紹了IT年輕才俊黃浩然給她認識，看似感情線會有完美的發展，不過兩人在相處中，其實早已暗生情愫，讓原本對Sammi沒有興趣的劉德華死心塌地。

追出門的劉德華連叫前女友的名字都叫錯做Kinki。（網上截圖）

當真正願意愛一個人

一開始劉德華強烈否認自己喜歡Sammi，不過當他開始對Sammi有特別關心時，他會呷醋、會對她的事上心，更會顯得比起平時急躁，就連他跟前女友準備「上床」時，都會想打電話給Sammi；在她前女友嬲到跑出他家時，都會叫錯她做「Kinki」（Sammi飾）。他更會因為不想讓Sammi知道黃浩然是位年輕富豪，免得在兩人比較之下，自己會顯得黯然失色，所以就將公司樓下報紙檔中，有黃浩然封面的雜誌都全買起，再掉進垃圾筒。有時候，喜歡一個人就是會一些奇怪又無理的行為，但本來愛就是一種難以解釋的情感。

華少：「嘩好勁呀好靚仔好有型呀！好high呀！天若有情呀！啲女都俾你哋溝晒啦！你哋仲想點啫？」（網上圖片）

天若有情

《天若有情》中華Dee一角深入民心，不過今次華仔在《孤男寡女》卻要飾演不會騎單車，而且黃浩然家中有不少絕品收藏，令到Sammi雙眼發光，次次都嚷着要黃浩然「再去兜一圈」！雖然華仔的座騎都不差「97年Accord，原裝呔，PMG偈，真皮Seat位，早兩日仲俾人刮花咗添！」然後他自己更在愛駒上伸多一腳，其後又拜託朋友買入一部二手Kawasaki ZXR 400電單車，獨自在山上練車，卻引來一班電單車黨，令到他大發脾氣，「你哋畀油畀到『胡⋯胡⋯胡』咁樣叫hi呀？你有冇理過人感受㗎？你知唔知會嚇親人嘅啫？啲女都俾你哋溝晒啦！」

不過要說想得到心上人的歡心，就好似《行運一條龍》中，星爺所教「溝女來說兩個字『靚仔』」，不過不靚仔也不要緊，有錢就可以了，但沒有錢的話就只能夠投其所好。但其實以劉德華在戲中來說，月入20K，家住青山公路豪宅，有錢、有樣，再加上投其所好，又怎會失手呢？

Sammi在戲中一開始因為跟前男友有爭執，所以在公司洗廁所。（網上截圖）

愛是被同化的一種

有人說一對情侶長期相處會日漸變得似樣，又會有夫妻相，不過要講其實連習慣、細微的小動作會被同化才算得上是「恐怖」，這種「恐怖」並不是會令人感到驚嚇，而是感嘆，世界上相信雙胞胎會有獨特的心靈感應之外，愛人之間的感應也是一種神奇的魔法，相處之久，會經常以對方的口吻講話，做出對方的小動作，有時甚至乎對方一個眼神一個動作你都會知道他／她在想甚麼。

而在戲中，Sammi一遇到不愉快的事時，她就會進行大清潔，洗廁所、抹東西都是指定動作，而到了電影的尾聲，Sammi快要嫁給黃浩然，而劉德華在接聽Sammi的電話時，其實他正在洗廁所，這一幕跟Sammi形成對比，其實他的內心深處已被同化，逐漸變成了對方，比起他默默地為Sammi學電單車、買斷雜誌，都不夠變成一體而愛得更深。

最後劉德華都變成了跟Sammi一樣，有情緒時竟開始洗廁所。（網上截圖）