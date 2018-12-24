【無敵破壞王2】800幕後自High埋過百彩蛋　迪士尼玩自己最精彩

近日上映的迪士尼動畫《無敵破壞王2：打爆互聯網》（Ralph Breaks the Internet）被喻為本年度「彩蛋之王」，超越早前上映的《挑戰者一號》（Ready Player One），電影從頭都尾都佈滿彩蛋，夾夾埋埋超過200個。 據悉，所有彩蛋由迪士尼不同電影的800位幕後人員提供，要睇清每一個彩蛋，相信要買DVD逐格睇先得，宜家就睇住下面為大家整理嘅清單先，如果有其它發現，記得同小編開心「些牙」！

破壞王與雲妮於續集走入千奇百怪嘅互聯網世界，迪士尼800位動畫幕後團隊成員於片中埋下無數彩蛋，難怪電影嘅美術導演Matthias Lechner話係自High之作。

以下內容涉及劇透，請斟酌欣賞

今集最大亮點係迪士尼玩返迪士尼，「破壞王」（Wreck-It Ralph）與「雲妮」（Vanellope）踩入互聯網世界後，雲妮意外走到迪士尼旗下的網站「Oh My Disney」，與眾多經典角色互動。需知道迪士尼財雄勢大，近年將《星球大戰》及Marvel等擁有膾炙人口作品的品牌都收歸旗下，在《無敵破壞王2：打爆互聯網》中，就可以看到不同作品的角色破天荒同場。

首先要介紹的是創作出無數經典迪士尼動畫的Disney Animation Building，形狀是魔法師米奇（Sorcerer Mickey）的帽子，大廈外被菲林包圍，每格菲林都是迪士尼的作品，包括《獅子王》、《羅賓漢》及《愛麗絲夢遊仙境》等。

Disney Animation Building兩旁就是旗下品牌，包括Marvel、Pixar、星球大戰及慈善星輝布公仔（The Muppets），這裡的彩蛋多到睇10次都數唔晒！

《星球大戰》白兵。

星球大戰附近有：

－追捕女主角的白兵（Storm Troopers）

－機械人C3-PO

－機械人R2-D2

－鈦戰機（Tie Fighters）

－X-Wings戰機

－千年隼（Millennium Falcon）

－死星（Death Star）

白兵追緊女主角。

Marvel Studios附近有：

－美國隊長個盾

－鐵甲奇俠隻手

－雷神錘Mjolnir,

－飛起來的鐵甲奇俠

－正在回答美國討論區Reddit用戶問題的BB樹人Groot

－浣熊Rocket

－與鐵甲奇俠聊天的Marvel之父Stan Lee

右邊有巴斯光年，右邊係《大英雄聯盟》Baymax，後面仲有大家好鍾意玩嘅Tsum Tsum。

Pixar系列：

－《沖天救兵》（Up）間屋

－《海底奇兵》（Finding Nemo）

－《恐龍大時代》（The Good Dinosaur）

－代表Pixar的「A113」

－巴斯光年（Buzz Lightyear）

－Wall-E與EVE

－《反斗車王》（Cars）的Lightning McQueen

Eeyore同女主角傾計，勁Cute。

周圍仲有:

－米奇老鼠

－J. Audubon Woodlore

－Kermit the Frog

－《大英雄聯盟》（Big Hero 6）的濱田廣、Honey Lemon及杯麵（Baymax）

－同女主角傾計嘅依唷（Eeyore）

－小飛象（Dumbo）

－Clarabelle Cow

－《優獸大都會》（Zootopia）的兔仔Judy Hopps及狐狸Nick Wilde

－迪士尼Tsum Tsum標誌

－小矮人Grumpy

－《魔海奇緣》（Moana）隻雞Hei Hei

－Tinker Bell

－Peter Pan

－《怪誕城之夜》（The Nightmare Before Christmas）的Jack Skellington

－Humphrey The Bear

14位迪士尼公主聚首一堂，何其壯觀呀！

仲有大家最鍾意嘅迪士尼公主，女主角雲妮意外闖入公主休息室，幾乎先口角繼而動武，還好各公主最後都認同雲妮，仲接納佢係公主系列一份子，仲齊齊換上便服開P！

每個公主都有獨立鏡頭，做返同角色本身有關嘅動作，周圍嘅擺設都符合各公主特色。而換上便服之後，每個公主件衫上面印嘅字都有意思，大家真係要落足眼力睇。而公主初次見到女主角時，就駛出以下武器，都同角色有關：

呢張可算係世紀Selfie。

－灰姑娘Cinderella：打爛玻璃鞋

－美人魚Ariel：梳

－長髮公主Rapunzel：煎Pan

－《魔雪奇緣》Anna同Elsa：Elsa的魔法手

－《風中奇緣》Pochahantas：爸爸留下的木杖

－《魔海奇緣》Moana：船槳

－白雪公主Snow White：毒蘋果

－《睡美人》Aurora：紡錘針

－《美女與野獸》Belle：書

－《勇敢傳說之幻險森林》Merida：出箭

－《青蛙王子》Tiana：擀麵杖

－《阿拉丁》Jasmine：Genie匿藏嘅神燈

－花木蘭：劍

更多公主精彩場面

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呢度嘅網絡品牌真係多到數唔晒。

兩位主角走入互聯網世界，當然會出現不同範疇的各個網絡品牌，當中包括：

－Facebook：一本書

－Pinterest：一粒圖釘

－Instagram：藝術展覽會

－Google：全網絡最巨型摩天大廈

－Wikipedia：百科全書

－Amazon：包裹

－Twitter：所有Post都係雀仔

－YouTube：電視機

仲有：Snapchat、Fandango、Knowsmore IMDB、Netgear、Purple、National Geographic、Venmo、PayPal、Myspace等

考考大家眼力數品牌

eBay入面都有好多彩蛋。

此外，兩位主角行入eBay都有大量彩蛋，周圍拍賣品就包括《魔髮奇緣》嘅煎Pan同獨角獸、《阿拉丁》Genie匿藏嘅神燈等。

紅極一時嘅Grumpy Cat。

Imagine Dragons成員，你認唔認到邊個打邊個？

其他彩蛋：

－《星球大戰》朱兒（Chewbacca）變成網絡紅人

－Grumpy Cat

－為電影獻唱歌曲《Zero》嘅樂隊Imagine Dragons

－棄置網絡區：已消失嘅網站Public Chatrooms、Y2K Preparedness Kits、Dial-Up

仲未計在首集及今集都有出現的遊戲世界角色，留待大家慢慢發掘，但不得不提在片尾彩蛋中，破壞王模仿英國男歌手Rick Astley唱出洗腦神曲《Never Gonna Give You Up》，仲跟足原版MV每一幕，令人笑爆嘴！