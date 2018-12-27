【岑珈其專訪】接棒姜皓文做配角王？　「市場需要又矮又醜角色」

演員岑珈其這個名字或許仍未被廣泛認識，不過有睇開港產片的朋友，對他的樣子不會感到陌生。尤其今年他頻密出現，分別有六套電影上畫，包括《逆流大叔》、《翠絲》、《黃金兄弟》、《逆向誘拐》、《某日某月》等等，並在《非同凡響》中擔任男主角。 兩年前的金像獎台上，春夏跟姜皓文開了個玩笑，說傳聞一部電影能否開拍，取決於請不請到姜皓文︰「因為他在兩年間便參與了26部電影。」雖然6部跟26部是有段距離，但似乎岑珈其已做到「老是常出現」的效果，冠他一個「少年版黑仔」銜頭，似乎名正言順。「千萬不要這樣說，我跟黑哥簡直是沒得比！」岑珈其受寵若驚地說。

講起岑珈其今年足有六部作品時，他自覺也是豐收的一年，卻完全不敢跟黑哥比較，自言自己部份戲只是客串，黑哥卻是每套都有戲份。（黃國立 攝）

每個年代都需要這種演員

相約岑珈其做訪問，特意選址在他老家屯門良景邨，由他帶《香港01》記者到處遊走，細談讀書時期的趣事，還有近年在電影事業上的發展。他首先帶大家去到屯門良景邨的7人球場，他本來說「我們要上山」，即時嚇暈同行工作人員，後來才解釋，所謂「上山」其實只是行一條小斜路，只是由細到大都講慣了。

決定找岑珈其訪問，源於過去一年，在不少香港電影中都見到他的蹤影，有本色演出叛逆學生、有演裝寬頻的、有科技界高手、更有少年陳小春等，再次講起這六套電影，岑珈其是有份滿足感，但也謙虛起來：「我也覺得今年是豐收的一年，十分感恩！坦白說，演員好多時候都比較被動，雖然自己可以做好多準備，去搵試鏡和學習等等，但到最後是否有角色出演都是在於導演的決定，所以今年能名有這麼多部作品真的是豐收、很開心而且感恩。」

兩年前，幾乎套套戲都有黑哥出現時，今天黑哥貴為主角，這個位置總要人接班，2018年這個機會彷彿來臨到岑珈其身上。不止今年，來年他手頭上也已有《非分熟女》和《花椒之味》兩片等出街，要破紀錄不難。當時他聽到這個稱呼是馬上表現得受寵若驚︰「嘩！不敢比較，黑哥真的是有好多戲之餘，每套也有不少戲份，而我很多時只是客串，真的不敢跟黑哥比較。」其後每個年代都需這類形的演員角色，就如杜汶澤、王祖藍、姜皓文等等，只是導演們似乎想將這支棒交給珈其。「有機會的話當然願意擔任這個崗位，但自己一定不會跟人家比較，也沒有這個膽量，只是感謝這段時間很多導演願意給予機會。」

岑珈其自知自己外型輸蝕，不過就能認清了自己的使命和崗位。（黃國立 攝）

自知外型輸蝕 曾經擔心過

當演員這一行，外表高大靚仔必然夠殺食，但行內也需要各種有自我特色的人才可成就出一套完整的電影。問及岑珈其會否覺得自己身形上會輸蝕時，他笑言：「我一向都知道自己矮又不靚仔，這真的會輸蝕，於我就在其他地方上努力去補救，因為只要做得好，可能導演也會看到，就會給予機會。同時不是每個角色都高大靚仔，一定有些需要我這種又矮又醜樣的所謂『醜』角，或是一些搞笑角色。」

現在說得輕鬆，其實入得行又怎會不想當主角，早段時間珈其都確實有擔心和不開心，都有想過自己不夠高大靚，有些角色未必輪到自己，直至慢慢地做出信心，又見機會愈來愈多，才明白自己也有優點，才不致太介懷。「加上早前拍《火速救兵》時，有反問我這身形都可以做消防員？才得知他們也需要像我這種身形的去捐窿捐罅救人，即時自信心都回來了！明白到每個人都有自己的使命和崗位。」

【非同凡響】岑珈其與「細佬」拍出真感情 「我被打時佢會心痛」【逆流大叔】岑珈其客串照樣交足貨 爆Seed戲夠力皆因坎坷過

早段時間珈其都確實有為未必做到男主角而擔心和不開心，其實機會怎會只得一條路，做配角起家也是王道。（黃國立 攝）

街坊Look落街被公司警告

其實岑珈早於2007年拍攝《烈日當空》出道，演藝生涯至今已逾10年多，問到他在屋邨行走，會否有街坊認得出他呢？他笑指：「有試過在屋邨中遇到粉絲或觀眾朋友，他們都十分好，叫得出我的名字，我好開心。其實我比較愕然，因為我在自己邨附近都是着短褲拖鞋落樓，當他們叫我時，我是有點尷尬，不過我都很樂意跟他們合照，十分感謝他們認出我。」不過比較有趣的是，粉絲們多因為看到他演出的港台劇而認出，電影方面比較少，直至最近因為《非同凡響》，被認出的時候稍有微升，「不過都只是一次。」岑珈其笑言。

後來追問他公司有否提醒過要留意穿着，他馬上大笑：「都有被公司說過要小心，應該要着得好一點，但在自己長大的屋邨，整件事其實很舒服，下樓就應該是短褲拖鞋，沒有想到下樓也要打扮。不過都會注意一下，平時沒有洗頭，就會戴帽，如果有洗頭也會吹得正正常常，就不會不修邊幅出街。」不過這樣的岑珈其才夠貼地，夠地道且自然。

岑珈其大家都會講起《點五步》中的多口仔，不過他更想在觀眾心中留下一個經典角色。（網上圖片）

「想觀眾記得角色多過記得我」

岑珈其指：「我自己沒有特別想去演某種類型的角色，不會只想演做奸、有問題、有精神病的人，反而我好想自己演的角色成為一個經典，現時稍為多人提到的是《點五步》的多口仔，但只是會提到多口仔，其實這個角色叫做陳強。譬如大家會提起鄭中基的『暴龍哥』、《少林足球》的「阿梅」、周潤發的「Mark哥」等等，這些就是經典，我們會說「Mark哥」這樣，而不是說那位演員。我想做到的是給予觀眾一個經典印象，如果終有一日有人講︰『乜你咁似陳強嘅！』這才算成功。」

岑珈其指在這段時間，最深印象一定是《非同凡響》這套電影，因為首次擔任男主角，同時下了很多心機在這個角色上。（網上圖片）

《非同凡響》首次擔任男主 落足心機

岑珈其自言在拍攝《非同凡響》是最用心的一套作品，除了積極減肥做出中學生的「不夠營養」的瘦、回母校Sit堂、跟師弟妹溝通等等都是他的準備。此外，在拍攝1至2個月前，也下了很大的心機在跟細佬建立關係上，當時跟導演和工作人員去到他們的學校，先跟細佬認識，每次都會跟他聊天和玩，一起學滾軸溜冰，從而建立了兄弟情。只因他不想到了現場開拍見一面，叫一聲「細佬」就拍攝，其實兩人直到現在都有保持聯絡，更指約了26日開聖誕派對BBQ，希望能夠成事！