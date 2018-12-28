《神奇女俠1984》煞科！　姬嘉鐸IG發布感性留言搞喊粉絲

《神奇女俠1984》（《Wonder Woman 1984》）女星Gal Gadot證實了這部備受粉絲期待的續集已經完成了電影的拍攝工作。

華納兄弟（Warner Bros.）以及DC電影在首集《神奇女俠》在全球創下了8億美元的驚人票房成績之後，很快地展開續集計畫。這部電影的成功也讓Gal Gadot成為了DC擴充宇宙（DCEU）中最重要的代表人物之一。

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幸運的是，華納兄弟成功讓原班製作團隊全數在續集回歸。Patty Jenkins在經過了一段合約談判之後正式簽約回歸執導，而這次的片酬也水漲船高。另一個可能讓不少粉絲感到相當驚訝的回歸演員就是Chris Pine，他可能將於續集中再度演出Steve Trevor，即使《神奇女俠1984》的時間背景設定在首集的數十年後。

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除此之外，這部續集的卡士陣容還加入了許多知名演員，其中Kristen Wiig將會飾演Cheetah，而Pedro Pascal則將飾演一位尚未公開的反派角色。目前官方僅公開了一些關於拍攝狀況有關的資訊，但尚未釋其他出場邊照以及相關影片。

Kristen Wiig將會飾演Cheetah。（網上圖片）

而Gal Gadot也於今天在Instagram上證實了《神奇女俠1984》的拍攝工作已經告一段落。她分享了三張拍攝過程的側拍照。其中兩張Gal Gadot身穿色調鮮明的神奇女俠服裝，另一張則是Gal Gadot與導演Patty Jenkins在場邊討論拍攝狀況的照片。在這三張側拍照中都能看見這兩位女性的身影，展示了她們在拍攝期間的緊密合作關係。Gal Gadot在貼文下方還寫下了一段長篇內文來發表自己對於這段拍攝工作的感想。

「我們又做到了！就如同我們拍攝第一集的《神奇女俠》一樣充滿了驚奇，而這一次的感受也更加獨特。我們的拍攝地點跨越了3個國家以及4個截然不同的地點，我以這將近1,000多位幾乎每天都出現在片場的劇組人員為榮，他們為這部電影付出了一切。我大概再也遇不到更好的合作夥伴了，我對於能夠遇到獨一無二的Patty Jenkins導演真的感到相當幸運。她是我們堅強的後盾、也讓我們有勇氣能放膽一試，她每天也都會幫助我們找到自己最有創意的那一面，我真的非常感恩能成為她的好友。另外還有我們超強的演員陣容，讓每天的拍攝過程都能如此有趣讓人享受其中！感謝你們！」

《神奇女俠》劇照（IMDb）

「老實說…隻字片語已經無法形容我所獲得的體驗，這趟旅程充滿著嚴峻的挑戰，但每天下來，我們對於每一個鏡頭都盡了最大的努力，付出我們的一切，我真的感到非常驕傲。感謝上天能賦予我們這次機會。我愛死這位角色了。也感謝你們能夠成為這世界上最棒的粉絲。你們就是我每天持續前進的動力！我真的非常快樂又興奮，等不及要在2020年與你們分享這部電影了！——Gal Gadot」

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《神奇女俠1984》的拍攝工作於今年6月正式展開，所以這代表了這部電影的拍攝大約持續了6個月左右。而目前所公開的每一個搶先看內容幾乎都圍繞在Gal Gadot身上，大部分的時候她都有Chris Pine的陪伴。這點可以從《神奇女俠1984》非正式的場邊照，以及Patty Jenkins和Gal Gadot在拍攝期間在社群平台分享的花絮照片看到。

《神奇女俠1984》拍攝花絮（IG）

雖然《神奇女俠1984》的拍攝工作已經完成，期待能夠看到首支預告片的粉絲們可能還得要再等上一段時間。《神奇女俠1984》原本預計將於2019年11月上映，但在不久之前宣布本片的映期已延期至2020年6月。這是為了要讓Patty Jenkins能有更多時間可以完成這部電影。

《神奇女俠1984》拍攝花絮（IG）

至於首支預告片，粉絲們可能要等到明年夏天才能看到了，期待在那之前能看到更多劇情以及新角色相關細節釋出。

《神奇女俠1984》預計將於2020年6月5日在美國上映。

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