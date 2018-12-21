《水行俠》提早拍續集？Jason Momoa點名神奇女俠、閃電俠加盟

如果Jason Momoa可以自己選擇要讓哪兩位DC角色出現在《水行俠2》（《Aquaman 2》）中的話，他的選擇會是？答案是──神奇女俠（Wonder Woman）以及閃電俠（The Flash）。

雖然《水行俠》續集尚未正式展開，但目前已有許多關於這部續集已經在計畫中的傳聞，以《水行俠》獲得的評價以及票房表現的潛力來看，推出續集的計畫似乎也勢在必行。DC努力為Arthur Curry打造的個人故事似乎正是DC電影宇宙目前所需要的，以上映後的成績看來，本片也獲得比《正義聯盟》（《Justice League》）更好的評價。

《水行俠》基本上是一段完全獨立的故事。片中雖然稍微提到了《正義聯盟》裡的事件（Mera與Arthur Curry談話內容提到Arthur Curry曾參與正義聯盟的荒狼「Steppenwolf」戰役），但除此之外就完全沒有出現任何與DCEU（DC擴展宇宙）其他相關角色與故事劇情，在片中與Arthur Curry互動的角色們都是《水行俠》系列裡的經典角色。整體來說的風格與MCU（Marvel電影宇宙）的第一階段類似。然而，如果DCEU真的打算要借鏡MCU，那《水行俠》的續集很有可能會至少出現一位來自《正義聯盟》中的英雄。

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在接受Collider網站的訪談時，Jason Momoa被問到了如果能讓任何一位DC英雄客串出現在《水行俠》中，哪怕只是在背景一閃而過也好，他會選擇哪位英雄。這位演員很快就給出了答案：閃電俠，而原因不只是他個人非常喜愛這位角色，也因為他和演員Ezra Miller就像家人一樣。但Jason Momoa也承認閃電俠不應該只有客串演出而已，他應該要擁有更大的戲份。而這也延伸出另一個問題：哪些DC英雄可能會出現在《水行俠 2》？

我想神奇女俠也非常適合。閃電俠和神奇女俠都是我的首選。我不想只選一位而已，所以我選了他們兩位。 Jason Momoa

神奇女俠續集《神奇女俠1984》將於2020上映。（劇照）

然而，粉絲們也先別對Jason Momoa的說法感到太過興奮，這位演員說不定對於續集的安排並沒有太直接的控制權，尤其是哪些角色可能會在尚未證實的《水行俠》續集中登場。

他和Ben Affleck不同，Jason Momoa在這系列電影中一直只擔任演員工作，至今也完全沒有任何關於他可能會成為製片或是導演的討論。然而，Jason Momoa在《水行俠》的演出是本片備受讚譽的其中一個原因，的確也有可能因此獲得更多的創意主導權。當然，這仍舊只是一種推測而已，但Jason Momoa希望能夠看到神奇女俠和閃電俠加入續集似乎也並非一種不合理的要求。

水行俠與神奇女俠在《正義聯盟》裡聯手擊敗荒狼。（劇照）

《水行俠2》期待DC英雄再次集結

除了《水行俠》之外，《神奇女俠》也是DCEU唯一一部在評價以及票房收入上都獲得傑出成果的作品。如果《水行俠》真的帶來預期中的表現，那這兩位英雄似乎也確立了自己在電影宇宙的地位。而發行商華納兄弟（Warner Bros.）自然而然也會開始考慮讓這兩位英雄在《正義聯盟》續集之外的作品中聯手出擊。至於閃電俠的角色又有點難以想像了，因為他的個人電影目前經歷過了多次的延期，而他的角色似乎與《水行俠》的世界顯得格格不入，至少跟神奇女俠比起來是這樣的。

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神奇女俠雖然不像水行俠或是他的同類一樣能在深海生存。不過無論是Diana擁有的希臘神話背景，或是同樣屬於某個與世隔絕的神秘族群，這些能讓她更加合理地出現在《水行俠》的海底世界中，雖然神奇女俠的天堂島（Themyscira）與水行俠的亞特蘭提斯（Atlantis）的確是兩個截然不同的世界。而在原作漫畫中，也有許多神奇女俠與水行俠聯手出擊的故事篇章，篇幅也多於他和閃電俠的合作。甚至在某些漫畫篇章中，他們是屬於立場對立的敵手，而非夥伴。

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雖然我們現在還無從得知續集將如何發展，至少目前熱映中的《水行俠》電影已為DCEU重新注入活水，期待未來能看到更多DC英雄再次聯手的精彩作品。

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