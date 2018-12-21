IMDb公布明年全球最期待十大電影　漫畫改編超級英雄片佔半數

電影資料網站《IMDb》絕對是全球擁有最齊、最集中、最多元化電影資訊的地方，而它日前根據網民點擊、搜尋數量等因素統計出2019年最受關注的10部電影排行榜，當中有過半數是由漫畫改篇的超級英雄電影，亦有大卡士參演的《Once Upon A Time In Hollywood》、《The Irishman》的劇情片，網民、觀眾引頸以待的《復仇者聯盟4》原來只得第2位，那麼排首位的電影是甚麼？