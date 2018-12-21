IMDb公布明年全球最期待十大電影　漫畫改編超級英雄片佔半數

電影資料網站《IMDb》絕對是全球擁有最齊、最集中、最多元化電影資訊的地方，而它日前根據網民點擊、搜尋數量等因素統計出2019年最受關注的10部電影排行榜，當中有過半數是由漫畫改篇的超級英雄電影，亦有大卡士參演的《Once Upon A Time In Hollywood》、《The Irishman》的劇情片，網民、觀眾引頸以待的《復仇者聯盟4》原來只得第2位，那麼排首位的電影是甚麼？
第二位：《復仇者聯盟4》（Avengers: Endgame）。電影由Robert Downey Jr.、Chris Evans等主演，網民都好關心最後到底哪位超級英雄會陣亡。（IMDb）
第十位：《天魔特攻：血后的崛起》（Hellboy）。電影的預告片近日正式出爐，有角的Hellboy果然係型。（IMDb）
第九位：《阿拉丁》（Aladdin）。電影由同名動畫改編，最爆並非圖中出現的阿拉丁和茉莉兩個角色，而是韋史密夫飾演的精靈，因為他不是藍色的……（IMDb）
第八位：《Joker》。好戲之人華昆馮力士（Joaquin Phoenix）飾演最強奸角小丑，純粹這個配搭已經令人期待。（IMDb）
第七位：《異能仨》（Glass）。上輯James McAvoy演繹的人格分裂者非常犀利，今輯應該又會大開殺戒。（IMDb）
第六位：《小丑回魂2》（It: Chapter Two）。最令人感到害怕的恐怖片系列，應該非《小丑回魂》莫屬。（IMDb）
第五位：《The Irishman》。電影由羅拔迪尼路和阿爾柏仙奴兩位神級演員主演。（IMDb）
第四位：《Once Upon A Time In Hollywood》。畢比特和里安納度狄卡比奧做主角，不得不看。（IMDb）
第三位：《變種特攻：黑鳳凰》（Dark Phoenix）。最強大的變種特攻終於黑化。（IMDb）
第一位：《Marvel隊長》（Captain Marvel）。相信個個都等睇她到底有幾勁、有幾屈機。（IMDb）