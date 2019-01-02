【新喜劇之王】預告還原廿年前經典　由對白笑位到「栢芝」都重現

時隔20年重回小人物喜劇，由周星馳執導的《新喜劇之王》，將會延續《喜劇之王》喜感勵志精髓，全面展示小人物努力追夢的勵志故事，星爺必定令大家笑住過2019大年初一！ 2019年1月1日零時零分，電影《新喜劇之王》官方發佈一張特別的新年賀圖，正是早前公開的卡通海報真人版，由星爺手持十大武器之首「摺凳」，站在《新喜劇之王》的大型海報前，而下方則由星爺親手寫上賀詞「2019努力！奮鬥！」來送給天下追夢人。

在新的一年裡，星爺鼓勵大家要「努力！奮鬥！」

熟星爺的話就會對「努力！奮鬥！」這四個字都十分熟悉，因為這正是20年前《喜劇之王》開場時星爺對着大海所喊的第一句台詞，看似簡單的四個字，在之後的很多年對很多人都有着強大的鼓勵效應，有網民看到即時留言：「20年過去了，星爺沒變，他還是那個勵志追夢的星爺！」

對應在《喜劇之王》開場時星爺對着大海所喊「努力！奮鬥！」（網上圖片）

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「精神啲！臨時演員都係演員嚟！」這句名台詞簡直深入民深！

《喜劇之王》中經典位都有在《新喜劇之王》中重現！

今日公開最新的《新喜劇之王》預告中，完全表達出「咖哩啡自我修養」和「預告都是小人物，這很周星馳！」開始時以星爺講出名台詞「精神啲！臨時演員都係演員！」其後，熟悉《喜劇之王》的星迷就會發現預告當中有許多經典畫面重現，例如測試臨時演員做表情、大力踩田雞隻腳令他表現出真痛苦、扮死屍要化妝、張栢芝點煙令轉身一幕等，還原程度極為之高！就連栢芝一角都找來內地演員，著番當日栢芝件大褸出場。

不過有星爺迷擔心看預告已有這麼多相似的畫面，怕正片都會同樣情況發生冇新意，另外也有星爺迷留言指︰「或許是星爺不想曝光太多其他畫面」、「神秘感激發了我的好奇心」、「一定是年度神片」和「2019年我們一起努力奮鬥吧！」等等，表示非常期待星爺的新作！

就連扮死屍「化妝」一幕都無走甩。

雖然今次沒有張栢芝，但都有重演星爺講「我養你啊！」的前一幕。