【一蚊雞保鑣】票房差網民力捧變神作　郭羨妮：見司機等客仲煲緊

很久未看過郭羨妮的演出，因為電影《朝花夕拾．芳華絕代—拾芳》，令大家再次欣賞到她的演出。不過要數Sonija的大銀幕經典，一定係「士碌架」，即係黃子華主演及執導的《一蚊雞保鑣》（2002）。電影當年票房麻麻，令子華成為票房毒藥，但近年他升級做男神後，大家都對他的舊作奉為精品，特別是這套《一蚊雞保鑣》，更說是爆笑之作。「我早前見小巴司機等客時都仲睇緊，佢仲話呢套好笑呀！」郭羨妮說。

因為《朝花夕拾．芳華絕代—拾芳》，令大家再次欣賞的郭羨妮的演出。（葉志明 攝）

演士碌架黐3粒大癦 郭羨妮：呢個造型我覺得好笑！

郭羨妮個角色叫士碌架，原因是她面上有3粒大癦，形成一個桌球檯上「士碌卡」困局。身為一個選美冠軍，要化一個醜妝，當時的郭羨妮又點諗呢？「我覺得冇所謂呀，他想怎樣整我都可以，還記得角色名叫『士碌架』，好似打桌球一樣。」

逐格睇士碌架

除了幾粒癦，髮型似癲婆，衣著又極麻甩，子華當年似乎是不毀盡她的港姐冠軍形象不罷休。「我覺得個角色都幾可愛，但我自覺當時未夠演技，未太掌握到甚麼是演戲，所以印象不深。」

這是黃子華第一次見到士碌架個樣，都夠抵死吧！（影片截圖）

死亡之吻？

未放盡去演視為可惜，不過要數拍攝最難忘的一幕，就要數水底咀戲，故事講到子華暈了，迷糊中以為郭羨妮在水中跟他接吻。難忘地方不是咀，而是有「生命危險」。「我記得拍這場戲時好驚，因為要在水底拍，要整個人墜落水底，所以身上要綁很多鉛。縱使我會游水，水底又有蛙人準備，但都好驚。」

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上映票房差 靠影碟YouTube傳口碑

驚嚇一吻固然難忘，不過電影上畫後唔收得就只有失望。幸好電影最後都得到正面回應，在VCD、DVD，甚至YouTube的推廣下，漸被網民追封為經典。「其實我沒有經常重溫，反而之後很多人陸陸續續跟我說，我這套戲（《一蚊雞保鑣》）好好笑啊！我有次見小巴司機在等客時都有看。我主動問他好看嗎？『呢套好笑呀！』」雖然這個讚美是遲了一點，但能夠有部作品被人讚好看，視為遺珠替你不值，也是一種欣賞。