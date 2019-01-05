【新喜劇之王】新版張栢芝身份曝光　29歲鄂靖文喜劇出身

周星馳今年帶着新作《新喜劇之王》，加入2019年賀歲片戰團，事前一如以往沒有公開太多新片的細節。早前釋出了最新預告，引起外界不少迴響。影迷看過之後很可能都會覺得好幾個畫面熟口熟面，情節似曾相識。當中，最受大家關注的一定是那位不斷在預告中現身的女角色，她在片中重演了多幕《喜劇之王》的經典場口。原來她是內地演員鄂靖文，原名鄂博，莫非她就是「新張栢芝」？

當年張栢芝跟星爺的擦出不少火花，為大家留下深入民心的印象。（《喜劇之王》劇照》）

相隔20年，周星馳帶來新作《新喜劇之王》，在農曆新年檔期跟大家見面，相信這已令不少影迷相當期待，大家都好奇這部新片會如何延續當年《喜劇之王》的喜感或者是會帶給大家一個怎樣的勵志故事。

星爺這金句「精神啲！臨時演員都係演員嚟！」，相信大家都沒有忘掉。（網上圖片）

而星爺亦都保持着一貫神秘的作風，宣傳期間都僅僅透露了男主角是王寶強，不少台前幕後的製作班底都簽了保密協議，務求不會洩漏半點風聲。直至早前釋出最新預告片，除了看到男主王寶強之外，還看到一位相當多戲份的女角色。

最新預告一出，大家都紛紛對比這兩個女角色 ，有人更批評「新張栢芝」鄂靖文的外貌。（網上圖片）

從宣傳片中可以看到，這位女新人重演了幾幕《喜劇之王》的經典情節，跟足當年栢芝在戲中一邊吸煙一邊擰轉頭望星爺；又學星爺踩腳教「田雞」田啟文做戲，難道她就是新一代星女郎？

「新版張栢芝」鄂靖文在電影預告中不斷現身，相信在新片中的戲分絕對不輕。（預告畫面）

今次就由新演員鄂靖文負責踩這一腳，教「田雞」演戲。（網上圖片）

原來這位女新人叫鄂靖文，原名鄂博。現年29歲，是一名內地演員，她畢業於中央戲劇學院表演系。畢業後她曾在煤礦文工團入面工作，但最後還是想向喜劇方面發展，於是她辭去了公職，開始了她的娛圈之路。雖然大家未必認識她，但其實她在2014年就開始就參加湖北衛視喜劇類選秀節目《我為喜劇狂》的第一季，更奪得冠軍。節目評委謝娜更曾經大讚鄂靖文：「又漂亮又能演喜劇的，除了我，還有她。」

鄂靖文在內地參與的節目大多都是喜劇，她在網上也有分享自己有份拍攝內地節目《喜劇總動員》。（微博）

隨後她又參加中央電視台幽默視頻節目《博樂先生微逗秀》﹑情境喜劇《你是豬麼》﹑擔正演出網絡喜劇《千萬別基動》。

16年她參加了內地喜劇選秀節目《笑傲江湖》﹑同年演出網絡喜劇《星座啪啪啪》。17年演出網絡電影《醒醒吧，xx》，之後她再有參加東方衛視的喜劇素人挑戰類綜藝節目《笑聲傳奇》。數數手指她的幕前經驗也不少，共通點是全部都是跟喜劇這個元素有關，似乎她將會被捧成女版周星馳。

點擊下圖觀看鄂靖文靚相（含泳照）：

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鄂靖文這次在《新喜劇之王》中，應該有不少戲分，不過大家看過預告片後，有網民將她跟以前的星女郎比較，尤其對比舊作《喜劇之王》中的張栢芝，批評她外表和顏值遠遠不及以前的星女郎。甚至又有網民批評星爺，重拍舊橋段﹑驚喜欠奉。

翻看當年張栢芝在戲中的狀態的確很好，外表清純，可以說是她顏值的高峰期。（《喜劇之王》劇照）

不過其實之前亦有傳過，《新喜劇之王》的女主角會是由星爺愛將，《美人魚》女主角林允演出。始終官方還沒有公布女主角的人選，或者到時候會有其他驚喜出現。