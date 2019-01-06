《逃學威龍》周星馳打破自身票房之一　記唔記得潛偽窺私係咩？

今年新年除了有一連賀歲片之外，當然少不了周星馳帶着《新喜劇之王》回歸，不過距離大年初一還有一個月，不妨先重溫一下星爺超經典鉅作《逃學威龍》。 當時的電影票房紀錄為港幣$43,829,449，打破同由星爺主演的《賭聖》票房記錄，加上觀眾更因該片再次興起潮流款式眼鏡，證明星爺對當時的文化有着極大影響力！

當年因為劇中多個角色都有戴眼鏡，令到再次興起潮流款式眼鏡！（網上圖片）

戲中星爺飾演的「周星星」本是飛虎隊隊長，不過毫無團隊合作精神，只顧自己威風，在一次訓練中雖然成功救出人質，可惜自己的同僚卻「死」清光，因而被降職當臥底，並送往愛丁堡中學（取景於沙田學院）偽裝成學生，奉命找回大Sir的「善良之槍」，過程中意外揭發黑社會勢力入侵校園，與一眾學生聯手對抗。

提人要有記性卻無記性的化學老師！（網上圖片）

重溫4個經典位

「真冇記性」

由曾近榮扮演的化學老師，叫了星爺和黃一山（飾演黃小龜）做化學實驗的助手，雖然在上堂之前，他指做這個實驗最重要便是「要有記性」，否則會很危險。但未開始時，曾近榮已各問了數次他們的名字，最後還是叫錯了黃小龜做周星星，而實驗也如他所說「好危險」爆炸收場，相信大家聽到「真冇記性」都會叫出聲。

在測驗中以「騎馬式」出貓的周星星和黃小龜最終「墜馬」！（影片截圖）

中史測驗「騎馬」出貓

扮演一名學生，讀書期間一定少不了要測驗，周星星本來有吳孟達幫助，可惜扮飾清潔工的他被請去打掃，留下周星星自己一個孤軍作戰，鄰座的黃小龜坐着書本出貓，身軀不時向前向後移動，星爺照辦煮碗拿出國文課本出貓，兩人變成「騎馬」一樣賽跑出貓，畫面極為好笑！

而在老師發現二人出貓後問他們：「你哋騎馬啊？」星爺回答：「墜馬啊…」不過重點卻在明明在考中史，他竟然拿了國文書來出貓！雖是出貓是人生必經階段，最重要是會用腦，不過連出貓都不會用腦，就值得罰了！

潛偽窺私即是臥底，原來要切下體！（影片截圖）

潛偽窺私

上中史堂時，黃小龜問甚麼是「潛偽窺私」，鄭Sir解釋潛偽即是現時的臥底，俗語所謂的二五仔，而這類人是要行宮刑，就是切下體。星爺問要切多少時，他回應：「那就要看你有多少了。」與此同時，星爺拿出間尺量度，一旁的黃小龜使出鉸剪手剪他的間尺，嚇得他即時大叫，似乎真的被切一樣。

星爺稱不會為了紥職只出賣貞操！（網上圖片）

善良之槍

星爺重返校園的主因是為了幫大Sir找回「善良之槍」，大Sir話：「這支槍陪了我三十幾年，一槍都未曾開過，只是用來抓癢。這枝槍本性善良，但是最怕落在壞學生身上，就少不免會濫殺無辜，生靈塗炭。」最後星爺终於找回「善良之槍」卻發現根本開不了槍，只好成枝槍擲向匪徒，大Sir見狀大叫「這樣擲我的槍，好容易弄花的！」星爺反指不得不擲，因為開不了槍。大Sir只回應：「我一早告訴你，這支是善良之槍嘛！」星爺的橋段以及舊作真是百看不厭，無論睇幾多次都會笑出聲！