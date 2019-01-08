【Marvel隊長】新預告同Nick Fury互寸成亮點　外星阿婆三度現身

由貝兒娜森（Brie Larson）、祖狄羅（Jude Law）及森姆積遜（Samuel L. Jackson）主演，Anna Boden及Ryan Fleck聯合執導的《Marvel隊長》（Captain Marvel）再有新片段曝光。今次除了進一步探討Captain Marvel身世外，她與Nick Fury「互窒」的對話，為電影增添了不少歡樂。

一開始就「互串」，與之前的預告相比，充滿歡樂氣氛。（網上擷圖）

今次《Marvel隊長》新片段長1分32秒，開宗明義再次解釋為何Captain Marvel會在首回及次回預告中，怒打阿婆原因，他向Nick Fury表示：「斯克魯爾族正入侵你的星球，他們可以隨意改變外形」，之後鏡頭一轉，Captain Marvel再次向影迷展示她的戰鬥技能。可是Nick Fury疑似不相信Captain Marvel，要求Captain Marvel證明她不是斯克魯爾族。其後，Captain Marvel近距離在Nick Fury面前施展「Photon Blast」（光子衝擊），相信大家都不會對此能力感到陌生。首條預告時，Captain Marvel也有展示相似的超能力，惟當時沒有解釋這能力的名稱。然而，Nick Fury卻不相信，質疑她「你講我就信？」。

重溫Captain Marvel與Nick Fury互串一刻

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斯克魯爾族阿婆第三度亮相，就嚟成為《Marvel隊長》的吉祥物。（劇照）

今次進一步解釋「虐老」原因，證明佢係抵打！（影片截圖）

除了兩人的有趣互動外，影迷還首次見到斯克魯爾族來到地球，在沙灘轉化為人類模樣。這也對應了新片開首，Captain Marvel指斯克魯爾族可以隨意改變外形。

之後，畫面一轉，由地球返回外太空，介紹Captain Marvel是屬於「強大及團結」的詭族，而影迷還見到Captain Marvel與祖狄羅所飾演的角色，兩人訓練的動作場面，祖狄羅還表明她：「要放開過往的一切」，但Captain Marvel回應一句︰「我記得我的過去」，相信Captain Marvel的過去也是今集焦點之一。

Captain Marvel的歷史將是《Marvel隊長》討論重點之一。（網上擷圖）

Marvel隊長想使用Photon Blast攻擊師傅？（網上擷圖）

而由克拉克格雷格（Clark Gregg）飾演的菲爾考森（Phil Coulson）也一如以往，暫時與影迷只有一面之緣，但他卻說了一句「會有其他超級英雄呢？」，之後鏡頭一轉Nick Fury疑似隔空回應了Phil Coulson：「她只是第一個」，莫非今集除了Captain Marvel外，難道還有其他超級英雄現身？雖然目前沒有任何新消息透露，然而網上有影迷指出，這句是解釋為何Nick Fury會組成復仇者聯盟，看來如日本傳媒早前透露，《Marvel隊長》或可能是《復仇者聯盟》系列的前傳電影。

《Marvel隊長》會牽涉其他超級英雄嗎？（網上擷圖）