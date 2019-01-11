【金像獎2019】報名名單率先露戰況　胡定欣越級挑戰影后唔係冇機

每年踏入一月，又係香港電影金像獎的報名時候，今年第38屆金像獎將於4月14日舉行。演員們想有入場券，就先要得到提名。 提名期剛剛開始，選民都已收到合資格提名的小冊子以及投票表格，而按電影公司的演員擺位，不難推測到入圍走勢。當中《逆流大叔》就將初登大銀幕的胡定欣列為女主角。看似兵行險著，但觀乎今屆合資格的候選人，都唔係冇機會，仲分分鐘跟佘詩曼，將戰線由視后帶到去影后。

初登大銀幕的胡定欣大有機會立即候選影后。（《逆流大叔》劇照）

由《逆流大叔》上畫宣傳，已用胡定欣初登大銀幕做賣點，看過的觀眾亦無不讚賞她的演出，認定她有機會候選最佳新演員。意想不到是，電影公司天下一向金像獎交報名表時，不單替定欣報最佳新演員，更將她列為女主角讓選民揀，而同場的余香凝就為女配角。不過兩位隊友都唔係冇機會對戰，事關余香凝亦有部《非同凡響》以女主角報名。

佘詩曼跟黃子華在《棟篤特工》盡顯默契。(劇照)

新人變影后有前科

以新演員身份就挑戰影后的早有前科，當中春夏就是成功例子。憑《踏血尋梅》，一夜間成為雙料影后。那麼今屆胡定欣的潛在對手仲有邊幾位呢？看看名單，佘詩曼就以《棟篤特工》及《洩密者們》報名，雖然兩片的牌面都非擺獎格，但阿佘在《棟篤特工》的演出的確討好，與子華的默契十足，所以都大有機會入圍，讓兩位兩屆視后（佘詩曼2006《鳳凰四重奏》、2014《使徒行者》／胡定欣2015《鬼同你OT》、2016《城寨英雄》）一決高下。

余香凝都有機會憑《非同凡響》入圍女主角。（劇照）

導演陳詠燊︰「沒有越級之分」

至於其他潛在對手，相信會以《無雙》的張靜初，以及《非分熟女》飾演有性障礙的蔡卓妍最有機會。至於影后常客惠英紅，今年參與的《翠絲》只報名最佳女配角，兩部同為天下一出品，可見電影公司在策略上有諗過度過，既避開內鬥又可以製造雙贏局面。問到《逆流大叔》導演陳詠燊，他就不覺得這安排有「越級」味道。「所謂主角配角只是戲份之分，不是演技高低之分，況且她都已經是視后吧！」至於對定欣有沒有信心？「當然有，合作時已經好滿意她的表現，都希望業內人士支持。」