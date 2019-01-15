【無間道】如果冇劉偉強　麥兆輝：卡士可能只係陳冠希李璨琛

麥兆輝執導的新戲《廉政風雲》將於農曆新年檔期上映﹐未知能否再續之前《竊聽風雲》掀起的「風雲熱潮」。但說起麥兆輝導演﹐不得不提2002年推出的《無間道》﹐這部電影成了警匪臥底片的經典﹐更吸引到馬田史高西斯買版權翻拍，事隔差不多十七年﹐原來還有關於這片的小秘聞未被公開﹐早前麥導演接受澳視澳門節目《導亦有道》的訪問時﹐就公開了他的一些見解和關於《無間道》你不知道的事。

《無間道》宣傳照。（網上截圖）

《無間道》靈感來自吳宇森

麥兆輝曾在公開場合說過《無間道》的出現是因為受吳宇森於1997年執導的荷里活電影《奪面雙雄》的啟發。就此﹐他在《導亦有道》的訪談中﹐也再作出補充。他:「點解《奪面雙雄》令我諗起《無間道》呢？就係故事嘅set up，個set up就係講兩個人的身份掉轉咗，但係通過一個我唔相信嘅手術....於是乎我開始去諗，有咩方法寫一個故事係drama set up，咁就慢慢諗到《無間道》出嚟。」

《導亦有道》截圖。

《無間道》明星卡士勁全靠劉偉強

《無間道》在票房及口碑上得到前所未有的成功，麥導演在節目中重提舊作，他覺得這部電影令他學懂合作的重要性，他說：「如果當年我一個人去拍《無間道》，可能卡士只係陳冠希加李璨琛。」所以有時做人不要怕「蝕底」，到最後可能賺更多。