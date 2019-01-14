「星爵」基斯柏特走出離婚陰霾　求婚成功做阿諾舒華辛力加女婿

「星爵」基斯柏特（Chris Pratt）剛剛在其社交網站宣布求婚成功，將會迎娶阿諾舒華辛力加（Arnold Schwarzenegger）女兒Katherine Schwarzenegger。

基斯柏特今日在IG宣布與Katherine Schwarzenegger訂婚。（prattprattpratt ig）

從相中可見，基斯柏特擁抱著Katherine，並見到Katherine左手無名指戴上戒指。基斯柏特還寫上愛的宣言：「親愛的Katherine，好高興你答應了！我很興奮能夠與妳結為夫妻。好自豪能夠與妳一起生活。我們開始了。」

基斯柏特在2007年認識第一任妻子安娜花莉絲（Anna Faris），兩人在2009年結婚。兩人曾經被視為模範夫婦。可是，在2017年8月時，兩人宣布結束8年婚姻關係。直至上年10月中，兩人才正式完成離婚手續。

基斯柏特早前高調為Katherine Schwarzenegger慶祝生日。（prattprattpratt ig）

而基斯柏特與未婚妻Katherine Schwarzenegger在上年6月被拍到二人拍拖，戀情旋即浮出水面。早前基斯柏特在上年12月14日為Katherine慶祝生日，沒料到，一個月後，兩人已經準備步入人生另一階段。