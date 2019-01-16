【鱷口逃生】泳池有鱷魚未算Cult　歷年電影拍過喪屍鯊魚仲有……

泰國話題作《鱷口逃生》（The Pool）近日正式登陸香港，電影講述男主角跟女友雙雙被困於突然無晒水的泳池，二人身受重傷之餘還要跟一條誤闖池中的鱷魚困獸鬥，極膠劇情連日來引起熱議，卻也有不少喜歡驚慄題材的觀眾大讚電影拍得夠刺激，評價兩極化。 整部《鱷口逃生》幾乎只在大泳池取景，在有限場景能拍出緊張氣氛的確抵讚，突然出現的鱷魚亦相當破格，其實過去不少恐怖電影作品都曾加入泳池情節，睇過就知鱷魚已經算小兒科。

《龍捲鯊》​同級之作？《Shark Pool》

要論大銀幕中人類最怕的生物，爬蟲類霸主鱷魚都要讓路給鯊魚，《Shark Pool》描寫主角Cara在自家泳池舉辦派對，一條鯊魚卻不請自來在池中暢泳，神出鬼沒嚇壞一眾賓客，雖然情節看似比《鱷口逃生》更荒謬，但短短幾分鐘的預告片充滿爆笑對白，成功吸引不少粉絲，然而其實短片純屬惡搞並未拍成電影，不少網民都留言如果《龍捲鯊》拍到6集，希望盡快有投資者出資拍《Shark Pool》，有信心可以創造又一cult界經典。

翻生骷髏愛暢泳《Poltergeist》



荷里活名導史提芬史匹堡多年來交出不少經典作品，當中包括為史上最著名鬼片系列之一的《Poltergeist》編寫劇本和擔任監製，電影圍繞意外搬進猛鬼新居的家庭展開，5歲小女孩被惡魔帶走，只能透過電視機跟家人對話，戲中多個描寫靈異現象和鬼上身的畫面至今仍被奉為驚典，當中Diane在泳池中遭多具翻生骷髏骨纏上的一幕，更為無數觀眾帶來惡夢，據知當年拍攝時用上真正的骷髏骨，因為當時向醫療用品公司買骷髏骨比製作道具的成本更低。

如果喪屍末日真的出現，可以考慮將喪屍推入泳池。（劇照）

喪游好世界《Diary of the Dead》

對付喪屍的方法有好多種，2007年電影《Diary of the Dead》提出原來其中一個存放喪屍最理想的位置正是泳池，電影以男主角角度拍攝出偽紀錄片，當劇情發展到大部份人也變成喪屍互咬後，戲中角色想到把他們推進泳池，畫面呈現一班喪屍在水中蠕動的狀態，試想像叉錯腳跌落這個泳池……

惡魔狀態的小魔怪輕鬆完勝鱷魚。（劇照）

《小魔怪》變水怪（The Gremlins）

80年代登場的《小魔怪》系列一直備受Cult片迷喜愛，戲中主角爸爸好心做壞事，從唐人街買來不明動物送給兒子做聖誕禮物，可是卻因為誤觸照顧小魔怪的禁區意外啟動惡魔形態，小魔怪的粉絲們應該都知，牠們表面上得意可愛，但萬勿不能讓牠們直接被強光照射、不能半夜餵食，最重要是不能接觸水份，而戲中最令觀眾印象深刻一幕必屬小魔怪從煙霧彌漫的泳池中徐徐現身，不要被牠們天真的外表呃到，如果有得揀，大家應該寧願在池中見到鱷魚或喪屍。