【鱷口逃生】《12 Feet Deep》仲恐怖　被困有蓋泳池解放終極惡夢

泰國驚慄電影《鱷口逃生》（The Pool）描寫一男一女被困乾塘泳池，不但求救無門亦危機四伏，後來更出現巨型鱷魚，可謂險象環生。電影推出之初捱批劇情奇膠，在泰國正式上映後卻因拍攝手法營造緊張刺激的氣氛，而華麗轉身變成驚喜作，其實過去不少電影作品都曾選用泳池為舞台，當中2017年上映的《12 Feet Deep》就融入幽閉恐懼元素，解放觀眾內心最深處的惡夢。

《鱷口逃生》講述一對男女被困泳池，要面對惡劣天氣和突然出現的巨鱷。（劇照）

《12 Feet Deep》講述兩姊妹Bree和Johanna齊齊到公共泳池嬉水，可是不久由於假期將至泳池就即將關閉，二人本來準備敗興而回，卻發現遺失婚戒，當她們游到池底尋找失物時，泳池的玻璃纖維蓋突然徐徐關上，二人被困池中，只能靠水面跟泳池蓋之間的幾十厘米稍作呼吸。

經過一輪呼救後，泳池清潔工終於出現，卻選擇落井下石勒索兩姊妹，二人拒絕提供電話號碼和信用卡密碼的情況下，不但再度遭清潔工遺棄在池內，連暖水也被停掉，加上其中一人患糖尿病，再不注射胰島素可能會陷入昏迷，於是想到騙來可惡的清潔工，並以破碎的地磚透過玻璃蓋的一個小洞刺傷對方。

《12 Feet Deep》的場景比《鱷口逃生》更有限，原來導演的構思來自一個惡夢。（劇照）

沒料到受傷的清潔工一怒之下打開泳池的清潔功能，令兩姊妹差點就浸死在氯水中，好不容易捱過一劫，患糖尿病的Bree很快就變得虛弱，Johanna只好用盡最後一點力氣拔出池底的鐵網敲碎玻璃蓋成功逃出生天，可是上水後，清潔工意識到自己殺人未遂持槍前往解決手尾……

+ 7 + 6 + 5

單憑電影簡介，《12 Feet Deep》聽來跟《鱷口逃生》一樣驚險，還加入兩姊妹間的親情元素，以及透過清潔工的刻劃人性，同樣是低成本拍出刺激感之作，比起巨鱷，電影的大反派其實是人性的醜惡，貪婪的清潔工為了金錢多番置二人生命於不顧，不只幾次出招加害她們，最後更企圖開槍殺人消滅證據，而最終揭曉二人之所以會被困池底，原來全因Johanna嫉妒Bree的成功特意將戒指扔到池中，親身演繹何為自討苦吃，突出全片主題，世界上最可怕的是人性。且全片不少畫面都集中在水面跟玻璃蓋之間的有限空間，成功營造幽閉恐懼感，害怕密閉空間或水底的觀眾一定睇到毛管戙。