【寵物小精靈】外媒揭真人版電影終極反派　超夢夢反擊戰再現

由Rob Letterman執導；賴恩雷諾士（Ryan Reynolds）賈斯特史密斯（Justice Smith）、Kathryn Newton及渡邊謙主演的《POKÉMON 神探Pikachu》（Pokémon: Detective Pikachu），雖然距離上映仍有一段日子，然而外國有網站率先爆料，透露今次電影終極反派竟然是「超夢夢」。

《POKÉMON 神探Pikachu》首條預告出現多達30隻小精靈，當中不少是大家熟悉的面孔。（劇照）

《POKÉMON 神探Pikachu》講述人類與寵物小精靈和平共存在瑞美市，一名夢想成為寵物小精靈訓練員青年Tim Goodman因父親離奇失蹤，意外地碰上比卡超，於是兩人一超合作調查父親失踪真相。兩人在調查時，竟無意發現一隻寵物小精靈正威脅全人類，甚至是寵物小精靈界。首條《POKÉMON 神探Pikachu》預告出爐時，不少人驚嘆短短兩分鐘的預告，竟明示或暗示出現多達32隻小精靈，當中包括不少熟悉的面孔，如傻鴨、噴火龍、波波球及吸盤小丑，從而未察覺到電影中的幕後黑手是誰。如今，根據外國傳媒We Got This Covered報導，電影終極反派正是動漫迷熟悉的小精靈「超夢夢」。

電影中出現很多熟悉的寵物小精靈，當中包括耿鬼、傻鴨及波波球。（劇照）

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超夢夢首次出現在1996年的《寵物小精靈 紅·綠》遊戲中，翌年加入《寵物小精靈》特別篇中。據當時漫畫的描述，超夢夢是紅蓮鎮道館館主夏伯透過傳說小精靈夢夢的基因複製而成。之後超夢夢還延伸至《寵物小精靈》動畫版，牠曾在第62集出現，而當時超夢夢是由火箭兵團的老大坂木所控制。之後超夢夢還殺入大銀幕，在1998年上映的《寵物小精靈劇場版：超夢夢反擊戰》中擔任主角。據了解，有指超夢夢的設計理念源自20世紀90年代興起的複製生物文化，而超夢夢的外形，有指是受當時《龍珠》中菲利的影響而誕生。

超夢夢首次出現在大銀幕是在《寵物小精靈劇場版：超夢夢反擊戰》。（網上圖片）

今次超夢夢將會在《POKÉMON 神探Pikachu》成為秘密反派，有指超夢夢會在電影中發揮重要作用，有指超夢夢不會是單一的反派，幕後有一個試圖控制超夢夢的人類反派，幕非是大家熟悉的火箭兵團老大坂木要回歸？影迷拭目以待！