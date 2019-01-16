日版《那些年》 竟毫無日本元素　唯一亮點係結局有原版主題曲聽

2011年上映的台版《那些年，我們一起追的女孩》大概已經成為觀眾心目中經典的青春純愛電影。當年電影在臺灣、香港和新加坡皆創下電影票房紀錄，引來不少觀眾為柯景騰和沈佳宜的愛情大感可惜，甚至在戲院默默流下了眼淚。很多年後的今天，日本翻拍的《那些年》正在上映，希望能再創經典，可惜事與願遺，不但失去了自身的風格，也失去了翻拍的意義。

日版和台版的海報也大同小異。（網絡圖片）

缺乏日本特色，只是照辦煮碗

其實買了版權可以對內容有所改編，觀眾亦會期待日本版和台灣版會有什麼不同，畢竟日本在拍攝青春純愛片方面可是非常有一手。可是去年在電影海報和預告出來以後，熟悉台版的觀眾就發現電影的還原度極高，例如：主角穿著很不日本風的校服，人物設定和劇情都沒有太多的變動，更甚的是連畫面和運鏡都大致上一樣，讓不少觀眾留言：「這只是加了日本配音吧。」



對比起同年、同樣是翻拍的《陽光姐妹淘》，純粹搬字過紙的《那些年》無疑是一種浪費。兩者的原作當年皆風靡亞洲，《陽光姐妹淘》日版卻融入了很多90年代日本的潮流文化，又找來當年J-pop的領軍人物小室哲哉當音樂總監，使其充滿本土特色之餘，觀眾亦能從中找到共鳴，讓不少當年哈日的80後看完《陽光姐妹淘》皆表示：回憶都回來了！

青春校園電影本是日本最拿手的。（網絡圖片）

少了讓人心酸的感覺



台版的柯景騰和沈佳宜本是互相看大家不順眼的狀態，反之日版水島浩介（山田裕貴飾）和早瀨真愛（齋藤飛鳥飾）初段的交集相對較少，好像事情忽然就發生了，人物情感缺乏細節舖排，所以觀眾總覺得少了些什麼，去到中段甚至有點悶意。飾演沈佳宜的齋藤飛鳥雖然足夠青春年輕漂亮，卻沒有了原版陳妍希鄰家女孩那種親近感，電影內女主角也一直維持高冷的狀態，讓觀眾難以代入角色，也讓人有一種女神在收兵的感覺，以致去到結尾女主婚禮的場次，觀眾並沒有太多的心酸、觸動不了觀眾的心，這對電影而言也是一種可惜吧。

飾演日版柯景騰的山田裕貴在剃平頭後其實和原版的柯震東有幾分相像。（網絡圖片）

對台版的致敬



電影當中不乏對台灣版致敬的部分，可是有些卻顯得有點突兀。說到台版的經典場面，就不得不提在平溪放天燈的那一段，可是日版大概想做到相同的效果，亦去到了相同的地方取景。電影中鏡頭一轉男女主角就已經在台灣了，卻沒有交代中間的前因後果，觀眾不免心裡會有個問號。若果放天燈是到台灣的指定活動，其實日本也不乏浪漫又具特色的祭典可作場面替代，如各地的七夕祭，當中以仙台七夕祭尤為聞名。據說日本的七夕人們都會去許願，把想實現的願望寫在書籤上，然後掛上竹枝，希望願望成真。試想像在數公尺的竹枝上，都掛著五彩繽紛的千羽鶴、流蘇等飾物，七夕祭前一晚更有花火大會，拍出來的畫面大概會很壯觀亮麗。但若果原有的元素運用得宜，也可以為電影加分。電影中不得不讚的一點：女主角婚禮一幕，台版主題曲《那些年》前奏響起，仿佛那些年的回憶就真的回來了。

飾演日版沈佳宜的齋藤飛鳥雖然青春年輕漂亮，卻讓觀眾有距離感。（網絡圖片）

總括來說，日版《那些年，我們一起追的女孩》的導演長谷川康夫時隔二十一年，再度擔上導演重責，大概抱著不求有功，但求無過的心態，使這部翻拍電影處於一個不過不失的狀態。觀眾如果最近想看青春愛情電影，也可以入場支持，順道回憶一下自己的青春。