「毒魔」Tom Hardy傳第三度做爸爸　兒子名稱竟出自《阿甘正傳》

奧斯卡提名男星湯哈迪（Tom Hardy）與妻子Charlotte Riley近日傳出迎來第二個孩子的喜訊，這次同樣是個男孩。由於夫妻倆都非常喜歡電影《阿甘正傳》（Forrest Gump），因此以金獎影帝湯漢斯（Tom Hanks）飾演的主角名字Forrest為他命名。

這是湯哈迪第三度當爸爸，第一次為2008年當時的電視助理導演女友Rachel Speed為他產下一子Louis，目前由湯哈迪與現任妻子共同扶養。第二次為2015年，與妻子Charlotte Riley的第一個兒子。

湯哈迪（Tom Hardy）與妻子Charlotte Riley。（IG）

湯哈迪與Charlotte Riley由於合作迷你影集《咆哮山莊》（Wuthering Heights）展開交往，2014年步入禮堂。隨着湯哈迪去年主演Marvel反英雄電影《毒魔》全球票房成績亮眼，讓演員路正值巔峰的他可說是家庭事業兩得意。

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湯哈迪未來新作有黑幫教父傳記電影《Fonzo》、《毒魔2》（Venom 2）、《末日先鋒：戰甲飛車》（Mad Max: Fury Road）續集《Mad Max: The Wasteland》與《奪命無聲》（Killing Them Softly）導演Andrew Dominik編導動作冒險電影《War Party》；小螢幕方面則有自製主演、最遲將於2020年正式開拍的《Taboo》第二季，以及製作BBC影集《A Christmas Carol》。

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