【限期破案】吳彥祖繼《旺角黑夜》再演內地犯　大賊造型夠兇狠

英皇電影《限期破案》由吳彥祖（Daniel）、王千源、衛詩雅、春夏等主演，《衝鋒車》導演劉浩良執導，經過兩個多月的密集拍攝，昨日（14號）正式宣布煞科，同時發布了概念海報，兩人均戴上賊人頭套，一人手拿秒錶、一人則手執一分人民幣，眼神亦正亦邪，難以判定面罩之後究竟是惡魔還是救世主！而惡魔又是怎樣逍遙法外十年之久呢？

官方公開了《限期破案》的概念海報。

該戲取材自真實案件的故事背景，無論是場地佈景、人物造型的懷舊復古，還是動作設計上的真實，也恰巧是當前警匪片市場所欠缺的題材，聚焦上世紀8、90年代內地發生的數宗案件，吳彥祖、王千源將在片中上演針鋒相對的雙雄對決，電影預計將於2019年內上映。

故事講述警長鐘誠帶領專案小組，對張隼為首的犯罪團夥進行通緝，他在十年間參與多單重大持槍搶劫殺人案，張隼團夥代號「老鷹」，個個訓練有素，不僅擁有大量的槍械和彈藥，性格更是狡猾殘忍。每每在作案前都站在制高點，大量搜集地形資料。為了早日抓住張隼，鐘誠率領專案組成員刻苦訓練，卻知後事如何，就要到時入場看戲了！

講到張隼手中握有大量的槍支彈藥，劇組當時一共使用了道具槍48支、空包彈6243發、爆破反應彈4312顆，為求拍出真實場面！

導演劉浩良對動作真實有很高的要求，演員的動作戲務必拳拳到肉，因此吳彥祖和王千源數度因打得太逼真而險些受傷，而他為了應付戲裡戲外高難度的挑戰，都常常帶劇組的男演員一同健身，進行體能上的儲備。

為求拍出真實感，各市主要道路累計封路20多天！

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另外據工作人員憶述：「片場每天槍聲震耳，好像劫案在真實發生！」在拍攝期間，各市主要道路累計封路20多天，萬事只求「真」與「實」，因此片場中，每個人都有一股狠勁，而這股勁，既是職業精神的體現，也是對電影和觀眾的尊重。