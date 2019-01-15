【蜘蛛俠︰決戰千里】首預告4大強敵列陣　全新暗影戰衣正式登場

由Jon Watts執導；湯賀蘭（Tom Holland）、積佳蘭賀（Jake Gyllenhaal）、Zendaya及森姆積遜（Samuel L. Jackson）主演的《蜘蛛俠：決戰千里》（Spider-Man: Far From Home）首條預告終於出爐！隨了官方正式預告外，還有一條國際版預告，內容大致一樣，係開首多一個笑話俾大家笑。

引頸以待，《蜘蛛俠：決戰千里》終於公布首條預告。（網上擷圖）

《蜘蛛俠：決戰千里》海報。

或者官方因為上次在巴西舉行的動漫節（CCXP）上獨家公開預告沒有在網上公布，於是今次一口氣發佈了兩條預告片，兩條預告內容相約，只有片頭有不同。官方正式預告長2分46秒；而國際版的正式預告則長2分10秒。

究竟Aunt May見到誰人這麼開心？（網上擷圖）

今次的官方正式預告，跟早前巴西動漫節獨家公開預告的內容非常接近。從預告片開首，可以見到蜘蛛俠的新戰服有滑翔裝置。其後鏡頭一轉，當時巴西動漫節流出的預告內容講述Aunt May及Tony Stark 助手Happy Hogan互相調情，這令蜘蛛俠感到非常驚訝，莫非兩人在《蜘蛛俠：決戰千里》有新感情線。

Nick Fury「入侵」，阻礙了蜘蛛俠同朋友放暑假。（網上擷圖）

另外，由於《蜘蛛俠：決戰千里》故事發生《復仇者聯盟4》後，或者在完成與魁隆決戰後，蜘蛛俠跟好朋友Michelle Jones及Ned Leeds 去歐洲旅行。可惜卻遇到前神盾局的「入侵」，Nick Fury先弄暈Ned Leeds，然後找蜘蛛俠幫手。然而，從預告片中，影迷可以見到兩人知道對方的存在，並且能叫出對方的名字。除此之外，在巴西動漫節上公布的蜘蛛俠暗影戰衣，今次也有在預告中亮相。

暗影戰服登場，也如外界所講，今次蜘蛛俠有不少新戰服。（網上擷圖）

Mysterio正氣上陣

最後，大家關注以久的Mysterio，究竟是正是邪。在目前的預告片中看來，他是站在蜘蛛俠一方。而大家在預告片也可以皖到穿上完整盔甲的Mysterio。至於反派方面，也一如早前外界所公布，與「The Elementals」組織一決高下。預告片最後也跟足Marvel電影的歡樂氣氛，把Mysterio誤認為是鐵甲奇俠與雷神合體版。

Mysterio現身，目前來看是跟蜘蛛俠同一陣線。（網上擷圖）

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官方預告

國際版預告