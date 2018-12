【蜘蛛俠2】積佳蘭賀Mysterio造型曝光　唔見招牌金魚缸頭盔

湯賀蘭(Tom Holland)飾演的新版蜘蛛仔完美重現漫畫中口多多形象,在《美國隊長3:英雄內戰》一出場已榮登觀眾最喜愛蜘蛛俠,獨立電影續集《蜘蛛俠2:決戰千里》將於明年緊接《復仇者聯盟4:Endgame》後上映,由於不少分析預計鐵甲奇俠將戰死並順理成章退役,蜘蛛仔痛失契爺,不過近日湯賀蘭接受訪問時就大爆《蜘蛛俠2》會多返個「契哥」。

積佳蘭賀的Mysterio造型曝光。(Twitter圖片/VCG)

《蜘蛛俠2:決戰千里》預計明年7月上映,本來外界估計積佳蘭賀(Jake Gyllenhall)飾演的Mysterio(神秘客)將會是戲中大反派,不過據早前流出的電影資料透露,他有機會跟蜘蛛仔聯手對付「Elementals」,而Mysterio戲中造型的美術概念圖近日首次曝光,設計非常貼近原著,但漫畫中的金魚缸頭盔仍未出現,不過有消息指戲中將會還原角色的經典造型。

一眾《蜘蛛俠2》班底在巴西動漫展受訪時曾透露,電影起初Mysterio的確是屬於正義的一方,他受Nick Fury邀請幫手對抗The Elements,但隨著劇情推展,Mysterio跟蜘蛛仔卻會因神秘原因而決裂,不過在合作初期,Mysterio仍會對蜘蛛仔帶來正面影響,積佳蘭賀在動漫展表示自己的角色在情非得已的情況下會改變蜘蛛仔的友善性格,湯賀蘭自爆戲中跟積佳蘭賀會有兩兄弟的感覺。

蜘蛛仔在《復仇者3》化灰,但外界一致認定他將會在第4集復活,才能延續《蜘蛛俠2》劇情。(劇照)

復仇者戰機Quinjet在多部電影中都有出現。(《雷神奇俠3:諸神黃昏》劇照)

Marvel力保合家歡路線,其中一個原因相信是為了玩具市場這塊「肥豬肉」,但雖然對電影的保密功夫做到足,卻不時被外洩消息累到,最近有網民爆料收到關於Marvel跟LEGO合作最新產品的消息,8款玩具套裝為預計2019年年底才公開發售,如今意外提早曝光,疑似揭示了《復仇者聯盟4:Endgame》和《蜘蛛俠2》的細節。



「Captain America: Attack of the Outrider」、「War Machine Crusher」分別透露魁隆手下再出擊,和鐵甲奇俠得力助手War Machine將獲升級裝甲,而「Avengers Super Quinjet」是復仇者的招牌戰機,早於2012年第一集《復仇者聯盟》已出現,當中價值100元美金最貴一set「Battle of the Assembled Avengers」則證復仇者將重聚,粉絲終於可以見到鐵甲奇俠小隊和美國隊長小隊再聯手。另外蜘蛛俠系列玩具中的「Molten Man」和「Hydro Man」則跟傳聞中《蜘蛛俠2》反派Elementals成員吻合。

有網民在網上透露LEGO新玩具系列。(Instagram圖片)