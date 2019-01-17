【毒行俠】奇連伊士活演史上最老毒販　運過千公斤毒品僅判監3年

現年88歲的著名導演及演員奇連伊士活（Clint Eastwood），自導自演新作《毒行俠》（The Mule），將全球最老毒販的傳奇故事搬上大銀幕，以演技及掌鏡功力告訴觀眾何謂老而彌堅。 這部作品改編自真人真事，現實中這位老毒販的經歷，跟電影一樣充滿戲劇性，曾於10年間運送過千公斤可卡因，最後僅被判監3年，究竟係咩理由可以從輕發落？

編劇Nick Schenk有日在報紙讀到Leo Sharp的新聞，啟發他創作電影劇本。

奇連伊士活於《毒行俠》飾演的Earl Stone已90歲，是一名曾參與韓戰的退役軍人，後來從事培植稀有品種百合花，一度撈得風生水起，後來因種花事業走下坡而面臨財政問題，偶然下認識了一群墨西哥毒販，接受對方邀請成為俗稱「毒驢」（mule）的運毒專員。

更多精彩劇照

+ 9 + 8 + 7

由於年紀老邁，加上過去無案底兼駕駛紀錄良好，Earl Stone的運毒事業順風順水，運送的毒品越來越多，報酬亦相對越來越高，本來跟家人關係極度惡劣的他，利用金錢作為感情修補工具，還以為臨老仍可迎來春天，卻忘了上得山多終遇虎的道理，最終被繩之以法。

Leo Sharp一生仲戲劇性過電影。（網上圖片）

現實中這名史上最老「毒驢」真名為Leo Sharp，曾參與二次世界大戰對抗意大行軍，獲國家頒發銅星勳章（Bronze Star Medal）。他聲稱戰後曾成立一間小型航空公司但破產收場，之後才成為園藝師，以種植罕有百合品種daylily而聞名，厲害到不時穿州過省發表演講，更獲邀為時任美國總統喬治布殊（George H. W. Bush.）入主的白宮種花。

Leo Sharp被其他毒販奉為神人。（網上圖片）

行行的確可以出狀元，面對種花事業失利，年近80歲的Leo Sharp成功發展出另一個事業高峰，當年他在其位於密歇根州的農場，認識一群來自墨西哥的工人，對方竟邀請他轉行當「毒驢」，替惡名昭彰的墨西哥販毒集團Sinaloa Cartel運毒。由最初小量到被捕前最高單次運送300公斤毒品，十年間Leo Sharp替集團運送以千磅計的可卡因，酬勞亦是天文數字，最高一次為200萬美元。

Leo Sharp被捕後曾揚言寧願自殺都不想坐監。（網上圖片）

直至2011年10月，當時87歲的Leo Sharp運送200磅可卡因時，被美國緝毒局人員攔截及拘捕，他接受審訊時曾表示：「我為我的所作所為心碎，但都已經做了」，並於2013年10月8日承認控罪。Leo Sharp為了不入獄而多次求請，更向法官開出一個奇怪條件──以種植夏威夷木瓜去代替50萬美元的罰金，仲強調「好甜、好好食」，但遭法官拒絕，並判處他3年刑期。因健康狀況欠佳，Leo Sharp僅服刑一年便於2015年獲釋，並於翌年12月去世，終年92歲。

Leo Sharp打過二戰成為他求情理由之一。（網上圖片）

當年販毒界視Leo Sharp為「民間傳奇」，因他運送的毒品數量高得嚇人，而長達10年間都沒有被發現。本來Leo Sharp需面對最高刑罰監禁20年，但他堅決拒絕入獄，更向媒體放話，若然要坐監寧願吞槍自殺，最終由於他認罪，加上辯護律師動之以情一番話：「Leo Sharp是光榮的二戰軍人，不應該如此對待我們的英雄」，最終獲得法官輕判。