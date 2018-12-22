【毒行俠】奇連伊士活自導自演　8旬孤獨老人為間屋變運毒工人

四項奧斯卡得主奇連伊士活（Clint Eastwood）近年專注執導，在新作《毒行俠》（The Mule）終於再次走到鏡頭前，飾演八旬的窮困孤獨老人，亦是他跟《星夢情深》畢列谷巴（Bradley Cooper）繼《美國狙擊手》後二度合作。

同片還有畢列谷巴和米高賓拿。（劇照）

《毒行俠》講獨居老人Earl Stone（奇連伊士活飾）的物業即將被拍賣，他接到一份簡單的駕駛工作，不知情地簽下合同，為墨西哥販毒集團運毒。他做得如魚得水，出貨量節節上升，直屬於一個大毒梟。這不只令毒梟緊盯著Earl的一舉一動，他亦成為了強硬美國緝毒局（DEA）探員Colin Bates（畢列谷巴飾）的頭號目標。雖然Earl的財政問題得以解決，但他開始為犯下的過錯後悔，試圖改正。然而Colin矢志不移，要對Earl窮追不捨……

《毒行俠》是奇連伊士活繼2009年贏盡口碑的《驅．逐》，相隔10年後再度自導自演之作。（劇照）

電影改編自《時代雜誌》（TIME）的報導《The Sinaloa Cartel’s 90-Year-Old Drug Mule》，除了奇連伊士活和畢列谷巴外，還有《殺神John Wick 2》奧斯卡提名男星Laurence Fishburne、《蟻俠2：黃蜂女現身》、《毒梟：墨西哥》米高賓拿（Michael Peña）、《子彈橫飛百老匯》奧斯卡得主Dianne Wiest、《人造天劫》Andy Garcia等，還有奇連伊士活囡囡愛麗遜伊士活（Alison Eastwood）亦會在戲中飾演他的女兒。