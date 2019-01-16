【哈利波特】石內卜逝世3年煞科告別信曝光　嘆見證小演員成長

曾經有人說過，當世界上再沒有人記得你才算真正死去，那麼可以肯定備受《哈利波特》迷喜愛的英國男星阿倫歷文（Alan Rickman）將會永遠活在粉絲心中。 《哈利波特》電影系列早在2011年已畫上句號，但魔法熱潮至今人氣不減，除了靠原著作者J.K.羅琳建構出完整世界觀，還多得演員班底的精心演出，當中由阿倫歷文飾演的石內卜教授多年來長居最受歡迎角色之一，可惜他在2016年不敵癌魔去世，粉絲以後只能以舊作回味他的演出，亞倫歷文生前以石內卜身分撰寫的最後煞科信近日曝光，影迷可以再次透過文字感受他對系列的深厚情誼。

石內卜在戲中多次幫助哈利仔。（劇照）

慨嘆三位小演員一晚長大

哈利迷心中永遠的石內卜教授阿倫歷文出道以來演活多個反派角色，由《虎膽龍威》、《俠盜王子羅賓漢》到《哈利波特》系列，奸狡形象深入民心，直至電影最後一集確立石內卜原來一直暗中保護哈利仔，令無數觀眾為之心痛，而且在拍攝之初就已知悉內情的阿倫歷文，亦獲大讚極之口密。

可惜阿倫歷文在3年前因胰臟癌去世，每年死忌都有大量哈迷在網上悼念，而他生前拍完最後一部《哈利波特》電影後撰寫的信件近日曝光，就再次在粉絲間掀起熱議。2011年《哈利波特－死神的聖物2》拍攝完畢後，阿倫歷文寫了一封感人公開信向系列道別，他在文中提到自己剛從錄音室離開，最後一次為內卜配音，在螢幕上見到丹尼爾烈格夫（Daniel Radcliffe）、愛瑪屈臣（Emma Watson）和路拔格連（Rupert Grint）10年前的片段，再對比早前在紐約觀看長大後的丹尼爾踏上百老匯的舞台，當下人生就像跑馬燈幾分鐘間在眼前匆匆走過。

阿倫歷文的告別信刊登於《Empire Magazine》。（網上圖片）

整蠱小演員搞氣氛

「自J.K.羅琳那通電話以來，三個孩子已長大成人。」阿倫歷文的文字間滿是對《哈利波特》幾位小主角的愛護，雖然他在現實中並未育有自己的孩子，但他拍攝電影系列的10年間跟整個班底都建立了深厚的感情，過去在電影製作特輯中就曾揭露阿倫歷文在片場經常跟丹尼爾開玩笑，一次聯同工作人員偷偷把會發出屁聲的機器放在丹尼爾的睡袋中，爆笑效果成功緩和現場的緊張氣氛，充分展示他跟一眾小演員的好交情。

口頭禪"always"成關鍵

阿倫歷文在信中亦透露當年J.K羅琳單憑一個小細節就說服了他，石內卜遠不限於那件萬年不變的長袍，雖然當年他未有仔細解釋是什麼細節，後來J.K.羅琳就曾親自解話，由於製作第一部電影時，小說還只寫到頭幾集，所以除了她之外，沒有人知道故事會如何發展，而為了更立體呈現角色，她向阿倫歷文解釋了台詞中「always」背後的故事，原來「always」是哈利媽Lily的口頭禪，單憑這個簡單的細節，阿倫歷文就明白到石內卜跟哈利仔之間的關係，卻在10年一直充當壞人的角色，讓觀眾在螢幕上欣賞到無可取代的石內卜教授。