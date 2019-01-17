【死侍2】內地解禁上映改名《我愛我家》　不文英雄變冰糖葫蘆

Marvel超級英雄電影《死侍2》（Deadpool 2）去年5月在世界各地公映，但礙於是限制級電影，一直未能登陸中國，直至去年底推出PG-13合家歡版本後，「死侍」終於成功登陸內地，並於本月25日在內地公映，片名改為《死侍2：我愛我家》，夠晒健康正面。

內地版海報將死侍由「最賤英雄」變成「最紅英雄」，洗白到底。（網上圖片）

出名又淫又（口）賤的死侍，要「洗白」後才可以與觀眾見面，除了有個正能量爆燈的中文名片外，連宣傳海報都入鄉隨俗，大玩中國風。日前電影公司公開了數款海報，只見死侍化身成冰糖葫蘆、撥浪鼓及粵劇演員，配上「蜜賤來襲」、「浪裡個浪」及「好戲開場」三大標語。

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「蜜賤來襲」擺明玩食字，「好戲開場」不用多解釋，唯獨「浪裡個浪」就有點難明，原來這四個字是內地潮語，出處是一首民歌，本身沒具體意義，屬於語氣助詞，用以表達愉悅心情，近年就變成網民常用潮語，一向鍾意玩食字的死侍，連中文都玩得咁刁鑽，又能夠配合他的搞笑形象，不得不寫個服字。

賴恩雷諾士拍片宣布將到內地宣傳《死侍2》。（網上圖片）

此外，賴恩雷諾士的官方微博今午上載新短片，宣布《死侍》劇組將到中國宣傳，片中以死侍造型示人的賴恩，寸爆其他荷里活影星訪華都是千篇一律爬長城、逛故宮及吃烤鴨，而他就要搞搞新意思：「我要去見孫悟空、去成都撩熊貓、去東海龍宮會中國海王，誰也別想攔住我」，中國海王…唔通賴恩想見徐錦江？