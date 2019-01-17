【變種特攻：黑鳳凰】一個重要角色喪生　令藍獸磁力王突變盟友？

《變種特攻》系列首部女性主角獨立作品《變種特攻：黑鳳凰》（Dark Phoenix），以《權力遊戲》女星蘇菲特納（Sophie Turner）飾演的Jean Grey為主角，描寫她黑化並跟舊友開戰的故事。電影早前公開預告片，見到X教授、暴風女神等出席喪禮的畫面，近日有外媒分析不幸喪生的很大機會是妖后（Mystique）。

《變種特攻：黑鳳凰》是系列首部以女性角色主導的電影，卻將為變種宇宙帶來翻天覆地的改變。（劇照）

《變種特攻：黑鳳凰》的故事設定在《變種特攻：天啟滅世戰》（X-Men: Apocalypse）10年後，講述Jean Grey再次失去控制鳳凰的力量，轉化為黑鳳凰，最強變種人黑化必定掀起腥風血雨。而在預告片中，粉絲最擔心的場面果然出現，X教授、鐳射眼、藍獸、暴風女神等齊齊出席神秘喪禮，加上導演Simon Kinberg早前已證實X教授、磁力王和妖后中的一人會命喪黑鳳凰手下，所以不少影迷都估計喪生的正是妖后。

《變種特攻：黑鳳凰》喪禮一幕令粉絲心慌慌。（劇照）

雖然電影映期一再推遲，仍無阻粉絲期待再次見到變種特攻的興奮，只是今集的氣氛可能會比預期更添幾分悲傷，有分析指《變種特攻：黑鳳凰》將描寫Jean Grey回到家鄉Red Hook，成班變種特攻為阻止她尾隨至該地，後來她未能控制鳳凰的力量而意外殺死妖后，才引致跟妖后感情很好的藍獸和磁力王雙雙失控，甚至有機會結為新盟友，由於兩個角色在舊作中絕對稱不上關係友好，所以有可能因為妖后的死刺激到他們，出現共同目標才變老友。

有傳《變種特攻：黑鳳凰》將會是珍妮花羅倫絲最後一次飾演妖后。（劇照）

除了劇情的線索外，在系列中飾演妖后的珍妮花羅倫絲（Jennifer Lawrence）近年曾多次表達不想再演出該角，她當年加入《變種特攻：異能第一戰》班底時仍屬上位新演員，但今時今日已貴為奧斯卡影后的她，曾多次在訪問中自爆只為粉絲才會再演妖后，今後希望能挑戰更多不同的角色，所以外界一致認定《黑鳳凰》將是她最後一次飾演妖后。