【變種特攻】火鳳凰自爆對舊作勁失望　盼黑鳳凰能為角色討回公道

在《變種特攻》（X-Men）原版三部曲中飾演「火鳳凰」Jean Grey的女演員：Famke Janssen認為，最新的《變種特攻：黑鳳凰》（Dark Phoenix）可以修正這位角色在2006年《變種特攻：兩極爭霸》（《X-Men: The Last Stand》）裡因劇情敘事及安排上所發生的錯誤。

許多粉絲都和Famke Janssen一樣，認為「黑鳳凰」在《變種特攻：兩極爭霸》裡的戲份「稍嫌不足」。

「黑鳳凰」於《兩極爭霸》影響力舉足輕重卻少戲份！點圖重溫精彩劇照▼

+ 11 + 10 + 9

《兩極爭霸》時犯下的錯誤──

在當年《變種特攻：兩極爭霸》的開場，其他變種特攻成員皆認為Jean Grey已在前一集的事件中陣亡。片中，原本與她關係曖昧的「雷射眼」Scott Summers前往她陣亡的地點哀悼，但這時Jean Grey卻突然出現將其殺害。

當其他人到達現場之後，他們只發現了昏迷不醒的Jean Grey，一些碎石塊，以及Scott的護目鏡。

《變種特攻：兩極爭霸》劇照（IMDb）

在《兩極爭霸》片末解釋了Jean Grey「死而復生」的問題：其實當她死亡時，潛藏在她體內的「黑鳳凰」也甦醒了，那是她擁有神級強大力量的另一個人格，但後來Jean Grey完全失去了對黑鳳凰力量的控制，而我們的狼人（Wolverine）只能殺了她來阻止黑鳳凰破壞眼前的一切事物──雖然這聽起來像是發生了很多事情，但這些片段在《變種特攻：兩極爭霸》中只佔了一小部分；在此同時，片中還有許多支線劇情也在發展，這讓許多熟悉黑鳳凰漫畫的忠實粉絲相當摸不著頭緒，直問為何這部電影不讓黑鳳凰得到應有的戲份？

《變種特攻：兩極爭霸》劇照（IMDb）

在原版《變種特攻》中飾演Jean Grey的Famke Janssen也同意粉絲們的看法，她在最近與Inverse的訪談中，談到將於2019年6月7日上映的《變種特攻：黑鳳凰》，雖然新版Jean Grey已經改由Sophie Turner飾演，但她仍然希望這部電影能夠修正這位角色在《變種特攻：兩極爭霸》中那些因劇情「安排」所犯下的錯誤。

Famke Janssen談Jean Grey

「我很高興能看到《黑鳳凰》系列終於獲得應有的待遇。當我們在《變種特攻：兩極爭霸》中處理這為角色時，並沒有被安排到足夠的戲份。我還記得在我們完成這部電影之後，曾聽到有粉絲表示對於片中的一些呈現感到失望，因為某些片段中的劇情『有點』太少了！」

《變種特攻：黑鳳凰》宣傳照（IMDb）

Sophie Turner版本的Jean Grey首度於《變種特攻：天啟滅世戰》（《X-Men: Apocalypse》）中登場，而2019年上映的《變種特攻：黑鳳凰》似乎也將會成為這位角色的獨立電影，片中將會更加深入探索這段來自1970年代，由Chris Claremont所創作的《Uncanny X-Men》漫畫系列篇章。雖然電影部分的劇情將會聚焦在Jean Grey是如何化身為黑鳳凰的過程，但其他變種特攻成員似乎也會是故事發展的關鍵之一。

「黑鳳凰」由《權力遊戲》「Sansa Stark」扮演，點圖欣賞更多Sophie Turner美照▼

+ 3 + 2

此外，本片在製作過程中也完全不馬虎，演員與劇組甚至還深入研究了許多關於精神疾病方面的細節，藉此以更加精確的方式來呈現Jean Grey的精神狀況──尤其在經歷過那些讓她釋放出所有潛能與力量的事件之後，這也讓她替自己取了「黑鳳凰」這個名號。

「黑鳳凰」有望以全新姿態現身《變種特攻》系列！點圖欣賞更多劇照▼

+ 7 + 6 + 5

全新黑鳳凰故事，即將浴火重生

就如同Famke Janssen所說的，粉絲們在《兩極爭霸》之後絕對有權看到另一個版本的黑鳳凰故事。目前我們也只能期盼在2019年上映的《變種特攻：黑鳳凰》，能夠呈現出一段更加優秀的版本。

《變種特攻：黑鳳凰》預計將於2019年前半年上映。

延伸閱讀：

鳳凰之力？《X戰警：黑鳳凰》預告分析：與漫畫不同的琴葛雷身世起源

不想再當變種人！6 位不願繼續《X戰警》的超級英雄演員（有一位可能誤會了）

【本文由「電影神搜」授權轉載。】