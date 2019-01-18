【殺神3】奇洛李維斯預告片騎馬殺出重圍　養母登場仲有新狗盟友

不老男神奇洛李維斯（Keanu Reeves）主演的《殺神》（John Wick）系列拍到第3集《John Wick 3︰ Parabellum》，chok度依然有增無減，雖然愛犬之仇已報，卻不代表John Wick可以就此退隱江湖。電影首段預告近日終於曝光，見到殺神遇上新麻煩，身邊更出現新的狗狗盟友，加上連場精彩動作戲和招牌磁性低沉性線，精彩度更勝前兩集，粉絲們準備好未？

《殺神3》動作戲又比上集更精彩。（影片截圖）

新加盟荷爾芭莉

《殺神3：Parabellum》講述殺神違反殺手界鐵規，被酒店老闆榮士敦發出高達1千4百萬美金懸賞令追殺，在被革除殺手會籍之前有黃金一小時逃生時間，面對千軍萬馬，殺神如何再顯神通殺出重圍……？

電影預計今年5月上映，近日終於公開首段正式預告片，等足咁耐自然不會令粉絲失望，短片中可以見到殺神跟鬥牛犬冒雨穿梭紐約街頭，之後一連介紹兩個新角色，分別是奧斯卡影后荷爾芭莉（Halle Berry）飾演的Sofia，她的兩隻牧羊犬亦齊齊自動變身殺神的新盟友，還有由老戲骨Anjelica Huston飾演的殺手組織「High Table」成員「The Director」，後者曾扶養John Wick，二人的關係將如何影響他的存亡，相當耐人尋味。

《殺神3》首度介紹John Wick養母，導演形容今集如同殺神的起源故事。（影片截圖）

暴力美學成標記

《殺神3：Parabellum》繼續大騷獨特暴力美學，上演連場槍林彈雨的追逐戰和埋身肉搏，今集更加插電單車隊和John Wick騎馬逃生的場面，他單人匹馬面對無數追殺他的殺手，為喜歡動作戲的觀眾送上新一場視覺盛宴。不過大家最關心的相信仍是殺神新愛犬的安危，就預告片中可見，上集開始陪伴John Wick的鬥牛犬目前尚算安全，可是危就危在今集有大量新成員跟牠爭「最搶鏡《殺神》動物角色」的頭銜，除了牧羊犬和馬，導演Chad Stahelski透露還會有貓、烏鴉和鴿子等，希望牠們全部都可以安全度過今集啦。

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