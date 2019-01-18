《殺神John Wick 3》奇洛李維斯金盆洗手　10秒預告暗藏重大秘密

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奇洛李維斯（Keanu Reeves）主演動作電影《殺神John Wick 3》（John Wick: Chapter 3 - Parabellum）發布首張海報及前導預告。

首張海報可見奇洛李維斯在玻璃後的景象，雖然在霧氣中依然可見臉上帶著不少傷口。而片名標誌以及上映日期則以左右相反的形式呈現，反應出此次John Wick不再為殺手組織一員，而是在飯店之外看著內部，成為被追殺的新目標。

《殺神John Wick 3》海報

前導預告以John Wick在街頭逃亡開場，接着持槍角色、原班Laurence Fishburne以及一群騎着電單車手持利刃的追殺者輪流登場。隨着旁白倒數三、二、一，John Wick拿着槍械走出準備大開殺戒。

第三集新加盟卡司包括荷爾芭莉（Halle Berry）飾演John Wick的盟友Sofia、《風雨同路兩支公》女星Anjelica Huston飾演曾扶養John Wick的The Director 、《億萬風雲》Asia Kate Dillon飾演組織裁決者、《荒唐分局》Jason Mantzoukas飾演The Tick Tock Man以及《神盾局特工》男星Mark Dacascos飾演名為 Zero 的刺客。

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《殺神John Wick 3》將於5月17日在美國上映。

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【本文由「DramaQueen電視迷」授權轉載。】

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