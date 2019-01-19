【西方版延禧攻略】愛瑪史東帶頭《爭寵》！三個女人譜官鬥三角戀

年度必看的宮鬥話題大作《爭寵》（The Favourite）在各國影展大放異彩，於廣播影評人協會獎入圍14項提名、美國製片工會獎入圍最佳影片、Olivia Colman拿下金球獎影后寶座、英國影藝學院電影獎入圍更高達12項提名。目前，《爭》片在世界各地上映也獲得票房佳績，強勁口碑讓國際主流媒體給予極高評價。

《爭寵》（The Favourite）由鬼才導演Yorgos Lanthimos執導（iMDB）

鬼才導演Yorgos Lanthimos其實早在開拍《單身動物園》之前就已經開始籌備《爭寵》劇本，首次嘗試選擇一段真實歷史時期作為故事背景，再加入導演對於愛、失去與政權鬥爭上自己較詼諧幽默的角度切入，經過數年精心籌備，召集到一流製作團隊之後，終於將這段顛覆傳統的宮鬥劇碼搬上大銀幕。在推出《聖鹿之死》及《單身動物園》後，導演將再次透過他獨特的鏡頭語言，帶領觀眾揭開一段英國歷史上經常受忽略的君主政權黑歷史。

《爭寵》（The Favourite）劇情簡介：

歷史評價兩極的安妮女王（Olivia Colman飾）面對英法兩國長年交戰仍不減荒誕統治風格，深受身心煎熬的她不僅備受痛風症所苦，多達十七次流產及嬰兒早夭的喪子之痛，也令她越發依賴閨蜜莎拉夫人（Rachel Weisz飾），任由她挪用公款、干涉國政。然而，當莎拉夫人的落魄表親艾碧嘉（Emma Stone 飾）私自接近並貼身服侍女王時，後宮生活就開始風雲變色。一場三個各懷心思的女人所架構、關於權力鬥爭與愛慾糾葛的腥風血雨就此展開…這場鬥爭嚴重程度甚至動搖國本、改變了英法兩國之間的歷史。

對於三個女人的愛恨情仇，Rachel Weisz笑談「最有趣的就是她們其實彼此在競爭，卻又互相深愛、妒忌及勢力抗衡。電影表面上是『女人何必為難女人』的老梗劇情，但你慢慢會發現，女王與莎拉夫人對彼此是真愛。」

在電影中完美善用女性特質、因此迅速從婢女地位快速崛起的Emma Stone也大讚劇本：「我超愛這故事中的三個女人！我後來研究劇本時發現改編自真實歷史的比例，而這劇本將這段歷史寫得實在太動人了。」Emma Stone作為演員陣容中唯一的美國人，從她拼命磨練英式英語的發音練習、甚至等這個演出角色等了兩年，就知道她有多想演出《爭寵》，而電影中演技大爆發的她也立刻成為媒體及觀眾眼中最大亮點。

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《爭寵》開拍前，導演特別安排長達三周的綵排要求讓演員培養感情，採用古典劇場愛用的信任遊戲之外，也找來編舞家讓這群實力派演員做出高難度動作，當紅小鮮肉Joseph Alwyn回憶「有時候所有人都得閉上雙眼，在空間裡走來走去，當你碰到某人時，你必須喊出對方的角色名字，或是我們會手牽手，然後盡可能的讓所有人糾纏在一團後，再嘗試掙脫。或是我們也會交換角色，演彼此的戲分，到最後大家都拋開偶像包袱、臉皮變超厚。」

鬼才導演Yorgos Lanthimos對演員要求頗高，特別安排長達三周的綵排要求讓演員培養感情▼

這次演出反對黨狠角色的Nicholas Hoult開玩笑表示，導演本人其實沒有他作品呈現的那麼瘋狂，如果他沒給演員任何評價，或決定接着拍下一場戲，那演員就會知道已經達到要求，更笑看似難以親近的導演其實個性超溫柔，意外揭開鬼才導演不為人知的一面。

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