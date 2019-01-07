【金球獎2019】Lady Gaga大熱倒灶　《爭寵》王后封影后︰好X盡興

第76屆金球獎（Golden Globes Awards）於香港時間今早（1月7日）舉行，頒獎禮來到尾聲，陸續頒發多個電影大獎，最佳音樂劇或喜劇電影女主角版《爭寵》Olivia Colman抱回。

資深女星Glenn Close獲最佳劇情片女主角，台上表現激動。（影片截圖）

英國女星Olivia Colman在《爭寵》（The Favorite）中飾演頹爆王后，今日以網狀貼身黑色晚禮服出席金球獎，搭配全新短髮造型令人眼前一亮，成功帶來好運，首次提名金球影后就勇奪獎項，她曾在2017年憑《The Night Manager》獲迷你劇類最佳女配角。

Olivia Colman擊敗艾美莉賓特（Emily Blunt）、Elsie Fisher、查理絲花朗（）和Constance Wu成為新任影后，她接過獎項後自言已喊了整晚，再喊會遭同枱取笑，她接着感謝同片女配角愛瑪史東（Emma Stone）和麗素慧絲（Rachel Weisz）為拍攝過程增添趣味，更興奮爆粗「好X盡興（I had a fxxking blast）！」接下來Olivia Colman將在第三季《王冠》中飾演英女王，來年有望再戰電視組別。

Lady Gaga失獎仍極有風度，未婚夫亦有到場支持。（影片截圖）

Lady Gaga大熱倒灶失影后



而戰況激列的最佳劇情片影后，最終則由《The Wife》格蓮高絲（Glenn Close）奪得，擊敗呼聲最高的Lady Gaga、妮歌潔曼（Nicole Kidman）、瑪莉莎麥卡菲（Melissa McCarthy）、露莎蒙碧姬（Rosamund Pike），Lady Gaga雖失獎仍率先站立鼓掌，盡顯風度及尊重，格蓮高絲在台上激動自白不敢相信自己獲獎，又透露自小已認定自己要做演員，今年9月藝齡將滿45周年，感慨表示沒有比這更美好的人生。