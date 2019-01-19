【信用欺詐師】首預告曝光　長澤正美行騙香港東出昌大變外賣仔

長澤正美、東出昌大和小日向文世主演的電影版《信用欺詐師》（暫譯）將以香港作背景，一眾班底去年來港取景時就已成為話題，不過跟日劇版劇情一樣，眼見未為真，睇到尾先會知今次點呃人。電影首段正式預告近日曝光，原來除了三位職業老千和小幫手五十嵐，還加入兩大新角色。

《信用欺詐師》電影版早前來港取景。（影片截圖）

日本翻美女神長澤正美主演日劇《信用欺詐師》雖然在日本收視一般，但全靠她放飛自我的鬼馬演出，加上每集的反轉劇情，成功在網上引起熱議，宣布加推電影版更特意來港取景，上映後勢必再掀朝聖熱潮，原來選景更跟劇情有莫大關係。

電影版《信用欺詐師》講述達子、小少爺和理查德為了一粒全球最靚的鑽石來到香港，發現原來還有其他同行都加入爭奪寶石，其中一位正是由三浦春馬飾演的天才戀愛欺詐師Jesse，達子一行人一方面要揮低Jesse從竹內結子飾演的香港黑社會大家姐手中騙取鑽石，另一方面在日劇版第一集被騙走巨款的赤星會長亦準備向他們報復，達子今次將如何拆招令人期待。

當然少不了招牌街景。（影片截圖）

維港夜景、廟街未算地道

電影去年夏天來港取景，香港觀眾在預告片中可以見到不少熟悉的畫面，包括維港夜景、廟街等地標都盡收鏡頭之下，不過日劇版粉絲應該估到《信用欺詐師》絕對不走尋常路，在前作嘆世界的達子等人來到電影版可能為了隱藏身分，竟放棄高級酒店走去入住劏房式旅館，要瞓僅用窗簾隔開的碌架床，短片中更有小少爺戴假髮變身外賣仔的畫面，實行體驗最地道的港生活，房間牆上更寫了「人算不如天算，不如一切隨緣」字眼，跟事事都要算到盡的欺詐師背道而馳，至於是否會成為電影彩蛋，就要等正式上映先知。

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