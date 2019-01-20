【綠簿旅友．影評】最傳統的種族題材　卻帶出不一樣的友誼火花

《綠簿旅友》（Green Book）被定義為一部喜劇，其實也可以說是一部公路電影。電影由真人真事改編，說的是60年代一個黑人鋼琴家Don Shirley為了南下的巡迴演出，聘請了一個歧視黑人的白人Tony Vallelonga當他的司機兼保鑣，一起踏上旅程的故事。說到這裡觀眾大概不難猜到劇情，可是電影的好看之處就是：即使大致能猜到劇情，但仍然能吸引您看下去。《綠簿旅遊》能在第76屆金球獎獲得最佳音樂喜劇影片、最佳男配角和最佳劇本獎，就是因為它能用一個輕鬆的調子講一個原本嚴肅的階級故事。

兩位演員撐起一部戲，極考驗演技，而Viggo Mortensen和Mahershala Ali亦交出讓觀眾滿意的成績。（網絡圖片）

黑人白人的角色置換

很多時候觀眾在電影裡看到的角色定型都是白人在上、黑人在下，因為這個設定符合現實，而《綠簿旅友》的特別之處正正是黑人白人的角色置換：黑人是僱主、白人是受聘，這個設定在誰看來都是有點突兀的，尤其在那思想保守的六十年代。當黑人被受歧視到活動區域被限制，人權被剝削，戲中男主角Tony也先後幾次被質疑到底是多麼看不開、多麼走投無路才會屈服於一個黑人之下。

看畢《綠簿旅友》，讓筆者想起同樣是真人真事改編、談及種族差異的電影《逆轉人生》（The Intouchables）。這部電影正正展現了典型黑人白人角色設定，富有的白人大亨Philippe頸部以下身體癱瘓，只能坐在輪椅，所以聘請了黑人青年Driss當私家看護。同樣來自兩個世界的人，漸漸因為朝夕相處而成為朋友，而《綠簿旅友》上下置換的組合卻更引人注目。

看畢《綠簿旅友》心裡暖暖的，成為金球獎大贏家及奧斯卡大熱也不是浪得虛名。（劇照）

角色的衝突

一部劇情片需要由衝突去製造戲劇性，《綠簿旅友》的主線是Tony和Shirley的南下旅程，而衝突自然由兩個主角的不同而產生。Shirley和Tony一個溫文爾雅、一個粗俗到家；一個學識淵博、一個市井之徒；一個凡事講理、一個暴力至上；看似南轅北轍的兩個人，因為旅程被困於同一輛車中，逼於相處，繼而產生了一些化學反應。在互相磨合的過程中，他們也發現了彼此更深處的一些事：Shirley看似富有，內心卻空虛寂寞、Tony生活貧困，卻有溫馨的一家人；Shirley是個堅守自尊的音樂家，Tony則是個愛喝牛奶的柔情鐵漢，兩個人正好互補，他們的友情也自然地在潛移默化中形成。

一起共患難的友情，更難能可貴。（劇照）

成就窩心友情

在日常生活裡，我們都容易對人有一種集體標籤，電影裡的Tony如是，他初時因為種族看不起Shirley，卻無奈逼於生計成為了他的司機，他對黑人有一種固有觀念，而Shirley則打破了他對黑人的認知，Shirley用行動告訴Tony，不是每個黑人都是同一個樣子，各人都是一個獨立個體。後來，旅程中經歷寫家書等種種小事，令Tony漸漸對Shirley的才華心悅誠服。在相處的過程中，影響和改變都是相互的。從Shirley接受肯德基炸雞開始漸漸放下防線，也從Tony身上學會為自己爭取應有的權利，不再啞忍。於是觀眾看到開始旅途時的兩輛車，代表他們兩個人的大相逕庭，漸漸他們相處下來，車只剩下一輛，代表他們的融洽，也見證了他們的友誼。《綠簿旅友》用輕鬆的調子來講故事、不賣慘情，反而更能引發觀眾的同理心，讓他們代入故事角色之中。

Green Book為黑人旅遊指南，書中記載了對黑人友善的場所，避免他們誤入白人地區而惹來麻煩，可見當時種族歧視的嚴重性。（網絡圖片）

為大家科普電影題目「綠簿」的由來：

【綠簿旅友】黑人旅遊指南《Green Book》 背後設計原因超心酸

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