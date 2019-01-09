【綠簿旅友】黑人旅遊指南《Green Book》　背後設計原因超心酸

由Peter Farrelly執導；維高摩天臣（Viggo Mortensen）及馬許沙拉艾利（Mahershala Ali）主演的《綠簿旅友》（Green Book）自上年9月在多倫多國際影展首映後，電影旋即大獲好評，並率先奪得該影展最高殊榮觀眾票選獎；電影在日前舉行的第76屆金球獎（Golden Globes Awards）再下一城，一口氣奪得最佳音樂劇／喜劇電影、最佳男配角及最佳劇本等三大獎項，成為當晚大贏家。 《綠簿旅友》改編自真人真事，講述當時黑人鋼琴家與白人保鑣在前往深南部保守地區巡迴演出時的經歷，而英文片名《Green Book》，就是在種族隔離期間，黑人的旅遊指南。書中記載了對黑人友善的場所，據戲中描述，如果黑人誤入非黑人友善的場所，輕則遭嘲弄，重則有生命危險，可見當時美國的種族歧視問題非常嚴重。

維高摩天臣及馬許沙拉艾利主演的《綠簿旅友》，口碑載道，成為今馬屆奧斯卡大熱作品。（劇照）

戲中其中一幕指，Don Shirley（右）「睇中」店內一件晚服，Tony Lip（左）成功遊說他買之際，卻遭店主拒絕出售。（劇照）

1876年至1965年間，美國南部各州及邊境各州頒布吉姆克勞法（Jim Crow laws），對有色人種實行種族隔離制度的法律，並強制公共設施必須依照種族的不同而隔離使用。正所謂「你有張良計，我有過牆梯」，當時在紐約市哈林（Harlem）社區郵局工作的Victor Hugo Green想出緩衝方法。當時44歲的他，出版了一本名為《The Negro Motorist Green Book》的旅遊指南，為當時在美國旅遊的有色人種，提供安全路線及列出了美國在實施種族隔離及吉姆克勞法政策下，容許有色人種光顧的酒店及餐廳。這本書在1936年開始發行，據了解，第一版只覆蓋了紐約市一帶，由於《Green Book》非常受歡迎，之後的版本所覆蓋的地方愈來愈多，其後甚至擴展至全美國及其他鄰近美國的地方。在1949年的版本，該指南就包括了百慕達（Bermuda）及墨西哥等。當時有指《Green Book》每年要印刷15,000本，可見需求量非常驚人。直至1966年，《Green Book》才停上出版。

Don Shirley雖為白人表演，但卻得不到與白人同等待遇。（劇照）

Don Shirley曾因發脾氣，誤入黑人不能進入的場所，最終險些喪命，幸得Tony Lip（左）拯救。（劇照）

Victor Hugo Green曾在《Green Book》內表示設計這本書的目的：「很久前，猶太新聞已經會報導那些限制猶太人自由活動的地區。因此我們希望透過在1936年出版的首本《Green Book》，為黑人旅客提供正確的資訊，從而令他們免受歧視及尷尬，並能盡情享受他們的旅程。」另外，《Green Book》的封面也經過精心設計，其封面還引用了Mark Twain的名言「旅行是消除偏見及敵意的最好方法」。

《The Negro Motorist Green Book》旅遊指南由Victor Hugo Green（中）所編寫。（網上圖片）

在《綠簿旅友》尾段， Don Shirley到達黑人酒吧，才重現久違了的純真笑容。（劇照）

在1952年，Victor Hugo Green從郵政工作退下來，成為一名全職出版商，而他在1947年還創立了旅行社，該旅行社專門為黑人負責預訂酒店及餐廳。Victor Hugo Green在1960年離世，而餘下的編輯工作則交由其妻子Alma負責，直到1966年。其實通過1964年民權法案（Civil Rights Act of 1964）後，《Green Book》已經準備步向終結，而《Green Book》的終點，也是Victor Hugo Green希望達到的終極目標，當時他在1936年出版的首本《Green Book》中曾寫道：「在不久的將來，不用發布這本旅遊指南。到時我們作為一個種族，可以在美國享有平等的權利及基本待遇。」

《Green Book》記載了對黑人友善的場所，為黑人提供安全旅遊指南。（網上圖片）