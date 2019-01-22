【反斗奇兵4】最終章劇情細節外洩　原來冒險故事全因Forky而起？

2019年最期待動畫《反斗奇兵4》（Toy Story 4）要等到夏天才上映，系列拍到第4集預告成班玩具衝出屋企闖入嘉年華，更加入不少新角色，其中在預告片中高呼「我不是玩具」的Forky將會擔任什麼角色令人好奇，近日有外媒大爆劇情細節，力證Forky成推動今集故事的關鍵人物，更會成為一大催淚位。

胡迪和一班玩具朋友透過Forky上了最後一課。（影片截圖）

令無數大人小朋友淚灑戲院的《反斗奇兵3》在2010年上映後，不少粉絲都認同動畫為胡迪及一眾朋友的冒險故事畫上完美句號，沒想到彼思在幾年後突宣布開拍第4集，可是隨着三步曲主創之一的John Lasseter疑涉性騷擾指控離職後，和傳出因彼思要求不停修改劇本令映期一再押後，後來又確認奇洛李維斯加盟，每個消息都令粉絲又驚又喜。

今集新角色還有Ducky和Bunny。（影片截圖）

故事因Forky而起

相隔8年，《反斗奇兵4》去年底終於陸續公開續集資料，雖然動畫至今已公布多張人物海報和兩段短片，卻一直未透露劇情細節，不過網站《Super Bro Movies》近日報道劇組流出故事大綱，預告新角色Forky將為系列最終章帶來另一感人至深的結局。電影首段正式預告中見到胡迪、巴斯光年等由艾美獎男星Tony Hale聲演的Forky，有傳故事將由Forky展開，被小主人扔進玩具箱後，堅稱自己不是玩具的他引起其他玩具的注意，於是胡迪等決定跟隨Forly一起到外面的世界見識一下，誤打誤撞闖進嘉年華後才遇上Bunny和Ducky。劇情會圍繞成班玩具朋友學會接受Forky並學懂玩具的真締，雖然Forky沒有傳統玩具的外表，卻不代表他不能為小主人帶來快樂。

《反斗奇兵4》預告帶來催淚結局。（《反斗奇兵3》劇照）

《反斗奇兵4》成最終章

即使官方未確認第4集將成系列最後一集，但不少線索都指向這個消息，聲演胡迪和巴斯光年多年的湯漢斯（Tom Hanks）和Tom Allen，早前分別在訪問中透露今集極具意義和非常感動，令他們在配音時幾乎落淚，而且曾憑《反斗奇兵》系列兩獲奧斯卡的主創兼靈魂人物Lee Unkrich日前宣布將離開彼思，未來希望多花時間陪伴家人，同樣被指意味《反斗奇兵4》將成胡迪和巴斯光年的最後旅程。