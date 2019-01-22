【職業特工隊】兩已死角色或將回歸　「超人」亨利卡菲爾仲有得演

由基斯杜化麥哥利（Christopher McQuarrie）執導；湯告魯斯（Tom Cruise）及亨利卡菲爾（Henry Cavill）主演的《職業特工隊：叛逆之謎》（Mission: Impossible–Fallout）在上年上映時叫好叫座，除了在全球斬獲7.91億美元票房收入外，還成為該系列電影最賣座電影。 早前官方宣布《職業特工隊》將推出第七及第八集，並續由基斯杜化麥哥利執導兼編劇。而日前，有指導演基斯杜化麥哥利正計劃重召兩位已死角色回歸演出。

艾力寶雲（左一）及亨利卡菲爾（右一）有望回歸《職業特工隊》第7及8集。（網上圖片）

據外國傳媒The Hollywood Reporter率先報導，指出導演基斯杜化麥哥利早前透露《職業特工隊》的最新想法，有指他正計劃透過閃回，把兩位已死的角色延續至最新兩集的《職業特工隊》中。而這兩位幸運兒，據了解是亨利卡菲爾及艾力寶雲（Alec Baldwin）。

由亨利卡菲爾主演的August Walker，在《職業特工隊：叛逆之謎》首次亮相，與Ethan Hunt激戰後，墜崖身亡。（劇照）

亨利卡菲爾首次演出《職業特工隊》系列電影《職業特工隊：叛逆之謎》，而他在戲中飾演August Walker，是一名中央情報局特別行動科探員，負責監視Ethan Hunt（湯告魯斯 飾）及其團隊。最後August Walker卻成為反派，與Ethan Hunt在空中激戰後，墜崖身亡。而由Alec Baldwin飾演的Alan Hunley，是前中情局主管。他在《職業特工隊：叛逆帝國》（Mission Impossible – Rogue Nation）中首次亮相，而在今集《職業特工隊：叛逆之謎》成為情報局新任部長，可惜最後卻被August Walker刺死。

Alec Baldwin飾演的Alan Hunley，在《職業特工隊：叛逆之謎》榮升成為情報局新任部長，可惜最後被August Walker刺死。（劇照）

據了解，雖然導演正打算重新讓兩人登場，然而，目前該計劃仍在初期階段，所以仍有一定變數。惟導演續表示，當一切落實後，由於兩人已死，所以只能透過閃回重新登場。可是目前還不清楚兩人將在哪一部《職業特工隊》電影中，還是兩部電影均會涉及。至於最終定案是什麼，大家拭目以待。