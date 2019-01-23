傘運後疑遭內地封殺有人乘機壓價　黃秋生：唔喺我面前講廢話！

馬來西亞首間具規模的娛樂電影公司「凱優影視」，周二（22/1）在馬來西亞舉行電影《一起走過的日子》發布會，特別嘉賓有黃秋生、吳卓羲、導演李力持、邵音音、艾威等人現身會場支持，場面墟冚。剛憑電影《淪落人》奪得「香港電影評論學會大獎」最佳男演員的黃秋生現身吉隆坡，獲頒發Asia Pacific Brands Foundation（The Word Best Brands Icon），以表揚其成就。

秋生：真係唔應該敢去攞呢個獎

黃秋生喜出望外說：「呢個獎聽聞曼德拉攞過，亦有好多人都攞過，我又點同人比呀，你畀我真係唔應該敢去攞㗎，咁人哋畀得我嘅，我咪揸住佢唔放囉，攞住威水下囉，人哋曼德拉都攞過喎，如果人哋話曼德拉坐過監，你又唔走去坐，咁又唔好喎，咁我又唔制喎。」

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黃秋生出席馬來西亞活動，獲頒發Asia Pacific Brands Foundation（The Word Best Brands Icon）。（陳順禎攝）

傘運後5年冇工開：咩熱情都散啦！

黃秋生因為當年被認定支持雨傘運動後，演藝事業遭到多方面封殺。秋生坦言說：「我都『坐』咗5年啦，《淪落人》我都冇收錢，咁樣坐咗5年，唔慌有熱情啦，咩熱情都散啦，真係唔好煩我，唔好成日走嚟話聽聞你又乜呀，原來又唔係，轉頭又拍心口又話幫我乜，到時候又話我唔得呀，真係好討厭！」

秋生坦言，這幾年最令他覺得討厭的情況，是有人擺明「搵佢笨」：「例如好似你嚟做生意，有個人走嚟話你啲嘢冇人要冇人買嘅，你賤賣畀我啊，賣完之後呢，你會發覺佢原來賣得好多錢好多人要嘅，原來同事實好唔同，咁所以啲人唔喺我面前講廢話，啲人講咩拍心口，我會話唔好講廢話，我唔拍㗎啦，我退休㗎啦，我冇人要，唔拍！」

黃秋生認為自己作為一個市民，應該關心社會做正確的事。（陳順禎攝）

繼續關心社會：食飯會哽襯唔通因噎廢食？

經過5年漫長時間的洗禮，黃秋生有份客串張達明電影《家和萬事驚》成功經過內地審批及上映，一向敢言的秋生被問到身為藝人，會否避免談政治較會適合？秋生直言：「唔通唔談政治唔談宗教呀，唔談社會？明白有時候一句說話可能會影響到人，所以自己都要小心啲講嘢，同埋講嘢要負責任。」

問到可會怕他人將自己的說話放大？秋生續說：「其實你講乜都有人放大，有人會唔明喎，我而家唔係寫緊論文，咁我唔能夠話呢個地球係圓，咁有啲人唔識字，佢地話地球『完』啦，有人散播謠言，呢個地球『完』啦！你唔能夠同啲傻嘅解釋，咁你可唔可以話個地球係方㗎，之後佢哋又話個地球方呀！有啲人係傻，所以我唔需要為咗佢唔去講，食飯會哽襯唔通因噎廢食呀？我係一個市民去關心社會，我會做我應該做的事。」