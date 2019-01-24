【家和萬事驚】吳鎮宇暗助張達明圓夢︰喺片場被人鬧對個病都好

張達明自患上癌症後，花了很長時間休養，而電影《家和萬事驚》算是他正式重出江湖之作。電影改編自1993年，張達明親自創作的舞台劇《亞DUM一家看海的日子》，一個家人與樓宇的故事，亦得過獎項。 以為該劇功成身退，料不到10年前，導演邱禮濤忽然跟他說，想將這故事改編成電影。事出突然，張達明百思不得其解反問︰「為咩要拍成電影？」後來才知原來是吳鎮宇暗中建議，後來更促成此事。

為了達明的復出，鎮宇暗中都下了不少功夫。(葉志明 攝)

93年作品終拍成電影

一個關於土地問題的劇本，一個為海景而拼命的家庭，就是想回到家，從一線平靜的海景，帶來快樂的團聚時光。但講到居住，廿多年後仍是一大問題，鎮宇本住︰「這個問題未解決！」提意將故事拍成電影。

張達明︰「後來才知是吳鎮宇提出，事源很久之前我送了本劇本集給他，想不到看後他留下印象。到寫起劇本交給他看，又一口答應參與一角，於是便促成整件事發生，所以這部戲一定要有他才成事。」

吳鎮宇︰「舞台劇在1993年發生，香港經濟連同電影業去到97、98年已經勢危，我看完個故事都覺得幾好笑，覺得可以拍成電影。一家人望住個海景愈來愈窄，人心都開始愈來愈萎縮，這反映城市發展，間接會令罪惡都增加，貧富懸殊都是一街之隔。」事實上，兩位都鍾意望海，多年來買樓都是以向海為首要。「有個海望下，有事起來都可以望一望，吸啖氣舒緩下，便減少很多掙拗。」張達明說。

憑毅力，達明復康速度比預期快。（葉志明 攝）

跟住自己的節奏

大病過後，達明努力去鍛鍊身體，希望及早復工，期間便遇到發哥周潤發，並建議他以跑山作鍛鍊。「發哥跑得好厲害，簡直是神級跑手，他教我初階可以跑平路，但接著就要跑山。」當中最重要是保持一定的節奏。「暫定每星期跑三次我要5點半起床，早起空氣較好，要規定自己行落山35分鐘，然後向上跑28分鐘，每日如是。」

結果由上年7月開始跑，到現在堅持了5個月。身邊的吳鎮宇都讚歎︰「快佢唔夠你快，但佢耐力一定贏你。」張達明︰「現在可以持續行山3小時了。」跟住呢個節奏練習，果然好有效。