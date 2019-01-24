【死侍2】內地版有8個片尾彩蛋　致敬Stan Lee片段有洋蔥

相隔大半年，《死侍2》（Deadpool 2）經剪輯成PG-13乾淨版後，終於可以登陸中國上映，仲改名《死侍2：我愛我家》，於農曆新年黃金檔期與內地觀眾見面，身兼男主角、編劇及監製的賴恩雷諾士（Ryan Reynold）日前仲專程飛到北京宣傳，務求谷盡票房。

賴恩雷諾士日前到北京宣傳《死侍2》，入鄉隨俗食冰糖葫蘆。（視覺中國）

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（圖片來源：視覺中國）

據悉，《死侍2：我愛我家》共有8條片尾彩蛋，其中7條跟去年上映的限制級版本一樣，而新加彩蛋是已故「漫威之父」Stan Lee的致敬片段。Stan Lee於去年11月因病離世，終年95歲，過往他幾乎會客串演出每一部Marvel電影作品，在首集《死侍》他扮演在脫衣舞夜店打碟的DJ，但於《死侍2》就只見他的肖像海報出現，僅限在預告片中現身與死侍鬥嘴。

內地版《死侍2》另加Stan Lee致敬片段。（網上圖片）

有內地觀眾看過《死侍2：我愛我家》首映後爆料，指Stan Lee致敬片段有「洋蔥」，片中的他精神煥發，仲識開玩笑氹觀眾開心，又提醒觀眾要留低睇彩蛋，但他卻說出一句：「等我走了，就真的不在乎了」，就變成這位帶給無數人歡樂的真實英雄的最後告白，令人感傷。