【蝙蝠俠】粉絲自製Tumbler蝙蝠車　獲拍賣行垂青3月1日公開拍賣

DC漫畫旗下超級英雄蝙蝠俠自1939年5月首次登場後，旋即成為大家的最愛。在80年時間裏，這位黑暗騎士不知多少次被改編成電視、動畫、電影，甚至是各式各樣的玩具及電子遊戲。 如果大家都想成為蝙蝠俠的一份子，如今有機會了。因為全球首輛蝙蝠車將會舉行拍賣，目前定價為9萬英鎊（約92萬港元）至12萬英鎊（約123萬港元），大家是時候為成為蝙蝠俠而踏出第一步。

蝙蝠俠一直是不少人士的喜愛。（劇照）

據了解，這輛蝙蝠車是由蝙蝠俠粉絲自家製作，並跟足《蝙蝠俠—黑夜之神》（The Dark Knight）的Tumbler所製作。由於仿真度極高，此車還得到專業汽車拍賣商及Historics及專門複製電影汽車的製造商Character Cars垂青。前者專門拍賣經典款式車輛；而後者曾多次複製電影中的特色車型，當中包括《捉鬼敢死隊》（Ghostbusters）Ecto-1、《聰明笨伯》（The Flintstones）的Flintstones、占士邦的Aston Martin DB5及多款蝙蝠車。而今次兩大廠商今次聯手合作，為粉絲提供成為蝙蝠俠的第一步。

Character Cars曾多次複製電影中的特色車型

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蝙蝠俠在電影中曾使用不同代步工具。（劇照）

據拍賣商官方網站描述，Tumbler蝙蝠車是目前唯一一部可供購買的蝙蝠車，這意味著，Tumbler的最終買家，將會是全球唯一一位擁有蝙蝠車的人士。據該官網續指出，Tumbler蝙蝠車配備豐田MR2引擎及棍波裝置。而蝙蝠車前輪來自賽車的車輪；後輪則採用軍用卡車的車輪。為了令Tumbler跟足原版，這車還配備了警報器、閃光燈、不同的機械裝置及武器。至於汽車座椅就跟賽車一樣。可是，這輛Tumbler蝙蝠車唯一的缺點就是不能在道路使用，只供粉絲一買蝙蝠俠夢。拍賣會將於英國時間3月初舉行，而大會將在2月28至3月1日開放給大家參觀，記得把握機會了。

曾在《蝙蝠俠—黑夜之神》出現的Tumbler蝙蝠車。（網上圖片）

由粉絲自製的Tumbler蝙蝠車，跟電影裏見到的也非常相似。（網上圖片）

由粉絲自製的Tumbler蝙蝠車內部結構