【轟天暴隊】河正宇為學好英文請3名教師上門　仲搬去夏威夷住　

由河正宇和李善均主演的第一身視覺《轟天暴隊》現已上映，除了是由《與神同行》特技班底重金打造外，更是由河正宇親自兼任監製，故事描述在2024年，南北韓板門店之間的非軍事區下有個秘密空間，在一行12人的僱傭兵團潛行該地道時，突遭猛烈伏擊，大大加難他們綁架北韓高官的任務，核戰危機更是一觸即發！

河正宇透露一開始知道要講英語台詞時，感到很擔心！（劇照）

由於河正宇在戲中飾演一名美國的非法滯留者，對白大部份皆是以英語為主，而且導演金秉祐要求他講出純正兼流利的英語，因此他足足花了4個月，請了3名家庭教師上課，為求完美的他下定決心不講韓文，直情搬去夏威夷整整1個月，日花10小時練習，返韓後每星期都會跟導演會面5次練習劇本，對台詞等等，他更在接受訪問透露自己連發夢都會講英文，現時英文對他來說可謂是入血入骨。

同時講到戲中大部份台詞都是英文，問到是否考慮海外市場而定時，他補充：「某程度上可以這樣說，《與神同行》在海外的成績十分亮眼，而且《轟天暴隊》的海外宣傳也早已定好，於K-pop和韓劇後，要是電影也能帶起韓流的話，這層的意義將是非常重大！」

河正宇除了在夏威夷學英語外，更自爆參加了夏威夷馬拉松，本想以7小時跑完為目標，最後紀錄是6小時3分鐘，這是他最近十分高興的一年事。（劇照）

講到此戲是以第一身視覺來拍攝，十足十真人VR打機一樣，河正宇表示：「我覺得自己沉浸在整部電影當中，這幾乎是一部體驗電影，稱之為VR電影也不為過。」不過當問到他喜歡這類射擊遊戲與否時，他笑言：「我完全不喜歡，完，因為我是喜歡在外遊玩的類型，即使是我年輕時也不喜歡打機。」

河正宇希望繼K-pop和韓劇後，韓國電影也可以成為韓流主要部份之一。（網上圖片）

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《轟天暴隊》預告