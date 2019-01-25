【為副不仁】基斯頓比爾宣布以後唔再玩命增肥：死神已經盯上我　

基斯頓比爾（Christian Bale）出名奉行方法演技，為演出不錫身，在新作《為副不仁》（Vice）為演美國前副總統切尼（Dick Cheney）增肥45磅，再次掀起話題，他憑精彩演出封金球影帝，更有望在下月底舉行的奧斯卡再下一城。不過從影近40年，基斯頓比爾近日在訪問中透露未來將一改搵命博的演法，除了健康問題，原來仲關上屆奧斯卡影帝加利奧文（Gary Oldman）事。

加利奧文飾演邱吉爾時，每日花4小時化妝，對比健康，幾個鐘真係濕濕碎。（《黑暗對峙》劇照）

44歲的基斯頓比爾堪稱荷里活最能屈能伸，由《迷魂殺陣》（The Machinist）瀕死人乾、《蝙蝠俠—俠影之謎》（Batman Begins）爆肌英雄到《騙海豪情》（American Hustle）凸腩肥佬，今次在《為副不仁》再顯鬼影變幻球的功力，配上特效化妝完美化身美國前副總統切尼，演出受影評和觀眾一致激讚，順利橫掃整個頒獎禮季節。

今時今日的特效化妝以假亂真，基斯頓比爾不用再搵命博。（《為副不仁》劇照）

受加利奧文啟發

但基斯頓比爾近日接受《Sunday Times》訪問，強調接下來會改變表演方法，特別知道加利奧文在《黑暗對峙》（Darkest Hour）並未為演邱吉爾而增肥，「我不能這樣繼續下去，真的不可以，死神已經盯上我。」雖然基斯頓比爾每次瞓身表演都會帶來精彩演出，卻也對健康造成極大負擔，有研究指出他為入戲用「搖搖式節食法」（Yo-yo dieting），大大提高患上心臟病、糖尿病的機會，如今他決定為健康放棄過激演法，一眾憂心的影迷終於可以放心。

緊接《為副不仁》，基斯頓比爾再為《盧根》導演新作《Ford v. Ferrari》極速減磅，應該是大家最後一次睇他的「縮骨功」。（Getty Images）