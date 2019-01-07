【金球獎2019】基斯頓比爾憑《為副不仁》首度封帝　「多謝撒旦」

影壇年度盛事《第76屆金球獎頒獎典禮》（Golden Globe Awards）現正舉行中，入行37年的基斯頓比爾（Christian Bale），終於憑《為副不仁》（Vice）中飾演前副總統Dick Cheney一角，勇奪最佳音樂劇／喜劇電影男主角，擊敗《綠簿旅友》（Green Book）的域高摩天臣（Viggo Mortensen）、《魔法保姆》（Mary Poppins Returns）的Lin-Manuel Miranda及《The Old Man & the Gun》的羅拔烈福（Robert Redford）等對手。

基斯頓比爾將Dick Cheney「神還原」，勇奪影帝殊榮。

基斯頓比爾過往曾憑《騙海豪情》（American Hustle）及《孤注一擲》（The Big Short）挑戰金球影帝寶座，但都鎩羽而歸。今次在《為副不仁》中增肥40磅將Dick Cheney「神還原」，被視為影帝大熱。他上台領獎時表示，多謝「撒旦」啟發他去演繹這個角色，又感謝導演Adam McKay繼《孤注一擲》後再次起用他。最後不忘「放閃」多謝愛妻：「多謝你同我講簡單就是美」。