何鴻燊逝世｜何超儀《豪情》奪金像獎　爸爸不失幽默︰你又做雞？

「賭王」何鴻燊於今日（5月26日）與世長辭，終年98歲。女歌手兼演員的何超儀為他跟二太太藍瓊瓔所生的細女，坊間都說超儀是令賭王最頭痛的千金，更稱她亦是最叛逆千金，不過除了何超瓊外，超儀就是他最愛錫的一個，是關他曾說過超儀跟年輕時的自己十分相似，所以特別疼愛她。

何鴻燊為何超儀準備2000萬嫁妝，又打本1億給她開戲圓她的電影夢。（網上圖片）

爸爸不盲目投資「親情都無得傾」

據稱2003年何超儀跟陳子聰結婚，何鴻燊大手筆地為她準備了2000萬嫁妝，而且單是何超儀的婚紗，就已價值約200萬港元。另外，何超儀自1994年開始在演藝圈打拼，雖然仕途不太順利，她也自言比起其他人，必須付出三倍的努力，但也未必得到認同。何鴻燊爸爸亦曾打本1億給何超儀開戲，不過何超儀曾說過︰「如果自己寫劇本也不是可以氹得家人投資，一來要看值不值得，他們都是生意人，講到做生意的話，就連親情都無得傾。」此外，在1996爆出香港富豪之子綁架案後，每逢何超儀拍戲，他都會派4名保鏢保護她，可見賭王對超儀的愛錫程度。

數年後，電影《豪情》開拍續集，何超儀亦有客串。「上次（《豪情》）如此深入民心，如果今次（《3D豪情》）冇我份，我一定唔開心。」（網上圖片）

何超儀憑《豪情》奪金像女配

不過要講到賭王真正明白何超儀的一刻，可謂是何超儀憑着由古天樂、陳奕迅主演的三級片《豪情》中，扮演口技超卓的妓女「趙啷啷」一角，奪得第23屆香港電影金像獎最佳女配角獎，戲中她「食香蕉」、爆粗、被摸胸等情節，雖然意識非常大膽，不過多年來，賭王終於明白女兒對演戲的熱誠，而且他一直都大力支持子女追夢、為理想而奮鬥。

何超儀曾說：「最想拎個金像獎、金馬獎或是金雞獎給爸爸何鴻燊看，而爸爸也真的希望我可以拎影后，佢好想好想。」（網上圖片）

其實何超儀陸陸續續演了不少限制級電影，近年她更在《第一屆馬來西亞國際電影人年展》中，憑《無限春光27》奪得最佳女配角。當時何超儀接受訪問都有提及爸爸，何鴻燊得知何超儀接拍這套電影後，劈頭第一句就問：「你唔係呀？你又做雞，可唔可以唔好再做雞？」不過何超儀卻回應：「我做雞先至掂，今次唔係普通嘅雞，係好有代表性，好有意義嘅雞。」其後超儀都講明今次不是最後一次演妓女角色，如果有荷里活搵佢拍同樣角色，都會仆倒去做。