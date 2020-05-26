【何鴻燊逝世】一生多情亦重情　向家人送禮豪爽：買鑽石至少九卡

賭王何鴻燊叱吒賭場，他一生風流，娶了4位太太，育有17個子女，能夠令4個女人都對他死心塌地，各個子女視他為偶像，不單單依靠千億身家來讓別人臣服，而是他對每個家庭成員都有用心，放在掌心上。何鴻燊是一個成功的商人，亦是性情中人，重情是他收服人心的最大原因。

賭王何鴻燊一生多情，娶了4位太太，對每位太太都一視同仁，一樣愛錫。（Gettyimages）

擁有多種血統的賭王，年輕時非常俊俏，英俊多金又浪漫，怎讓女人不動心？（網上圖片）

先買定珠寶鑽飾 以備不時之需

賭王身家雄厚，送禮物給太太們從不手軟，曾說過「鑽石至少一定要買九卡！」他會先入手一堆名貴飾物，以備不時之需。他早年在訪問時笑言：「平時會預先買下一大堆珠寶和鑽飾，在說錯話時賠罪。」這可以看出賭王的心思和效率，馬上拿出鑽飾讓太太消氣，不需要因為鬥氣問題與太太糾纏太久，傷了大家的和氣。不只鑽飾，每位何太都坐擁大量物業，每人都分配到價值以億元計的豪宅。

賭王對每房太太和子女都非常好，不只講金亦講心。（IG圖片）

何超儀出嫁獲贈2千萬元嫁妝

不只對太太，賭王對子女也同樣闊綽。何超儀出嫁的時候，賭王給她2,000萬嫁妝；超雲18歲生日，賭王為愛女在澳門旅遊塔舉行百萬生日派對，並送贈物業；而超蓮和猷啟18歲生日，他在君悅酒店舉辦大型派對，更每人送贈兩層物業作為生日禮物；每年超欣生日，他會送金幣。並在她12歲生日，在英國贈了一幢豪宅給她；他亦曾打本一億港元給女兒何超儀開戲。

賭王尊重每個子女的選擇，支持他們去追夢。（梁碧玲攝）

不只付出物資 還有用心關懷

賭王不單以物質表現他對家人的重視，在他們的成長中，他亦有操心。猷啟在一訪問中談起父親，他給父親100分，無論是對妻子還是子女，他都非常盡責，同時給予子女很大的自由度他指：「爸爸是一個很有威嚴、好聰明、好叻、好識做生意，對媽咪（陳婉珍）好好嘅一個好有責任心嘅人，係一個一百分嘅爸爸。」。何超儀曾被外界視為何家最叛逆的千金，她矢志成為一名演員，而作為超級富豪的賭王，亦支持女兒去追夢，重金投資給她開戲。

賭王的子女大讚他是100分的父親和丈夫。（IG圖片／momomarioho ）

撐起虛弱身驅陪超盈出嫁

而另一個女兒超盈亦曾有一段叛逆期，賭王與她談心，希望了解女兒內心的想法，讓她知道父親的愛，免她誤入歧途。去年超盈媽媽梁安琪，接受內地節目主持魯豫訪問時，講起父親，她播出一段短片，是不良於行的97歲爸爸在她的扶下行了一小段路，原來是預演超盈的婚禮，超盈說：「爸爸練走路，他怕看不到我嫁出去，然後他就跟護士跟我走那一段。因為如果不這樣的話，他就不願意動，我說要結婚了怎麼辦，你都不準備一下那你怎麼走，他就願意走。」為了女兒，賭王願意再次撐起虛弱的身驅，陪她出嫁。

因為想見證女兒的婚禮，成為不良於行的賭王再站起來走路的動力。（影片截圖）

用心記太太們的生日 連岳母生日都記得

四太梁安琪曾這樣評價丈夫：「他除了是我的恩人，是我的偶像，更是我的好老師，好像一個情人，永遠的情人。我覺得他真的是一個情聖。」難怪賭王可以收穫每個太太的心，他常說：「太太的生日一定要記住；情人節一定要記住；岳母的生日更一定要記住！」不只對太太好好，就連她們的家人也一樣重視。

雖然賭王對子女們非常寵愛，但沒有讓他們養成一般富豪二代的驕氣，他們待人溫文有禮，各有所處、熱心公益，可以看出賭王對家教的重視。